نسخة كريبتو بانكس تعود إلى سوق أوبن سي بعد الإشعار المضاد وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية

تام شمس - الخميس 30 سبتمبر 2021 02:45 صباحاً - يقوم سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) "أوبن سي" مرة أخرى بإدراج النسخة المستندة إلى بوليغون من كريبتو بانكس بعد إشعار مضاد ناجح وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية.

ففي إعلان يوم الثلاثاء على تويتر، قال مشروع بوليغون بانكس إن مقتنيات التوكنات غير القابلة للإتلاف قد عادت إلى أوبن سي بعد الرد على إشعار إزالة بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية من لارفا لابز، منشئ كريبتو بانكس. تمت إزالة التوكنات من أوبن سي في أغسطس بعد أن أصبحت واحدة من أكثر المجموعات شعبية في السوق.

تعد قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية إلى حدٍ ما منطقة رمادية في مجال العملات المشفرة. وبحسب ما ورد حصلت لارفا لابز على إشعار إزالة وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية لكريبتو بانكس المستندة إلى بوليغون، والتي كانت قادرة على تقديمه من خلال الادعاء بأن حقوقها على المواد على الإنترنت قد تم انتهاكها وفقًا لقانون حقوق النشر بالولايات المتحدة.

ووفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، كان يتعين على شركة بوليغون بانكس أن تدعي أن مادتها "تمت إزالتها أو تعطيلها عن طريق الخطأ أو خطأ في التعرف عليها". يبدو أن هذا يترك الآن لارفا لابز بدون منفذ آخر لإزالة التوكنات دون أمر من المحكمة.

تُظهر البيانات من داب رادار أن كريبتو بانكس هو ثالث أكثر مشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف شيوعًا من حيث حجم التداول، حيث بلغت قيمة تداول العملات الرقمية ما يقرب من ١٠ ملايين دولار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وتُدرج أوبن سي الآن ١٠٠٠٠ من بوليغون بانكس وقد بيع ما قيمته ٢٦٤٩١ دولارًا منذ أن عاد المشروع إلى السوق قبل ٢٢ ساعة.