ريبل تُطلق صندوقًا بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لمنشئي التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - تطلق ريبل لابز صندوقًا للمبدعين والأسواق والعلامات التجارية لاستكشاف حالات استخدام جديدة للتوكنات غير القابلة للإتلاف أو NFTs في دفتر السجلات الخاص بها.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قالت ريبل إن الصندوق البالغ حجمه ٢٥٠ مليون دولار سيركز على تسريع التبني في مجال العملات المشفرة من خلال العمل مع التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs. حيث قالت المنصة إنها تريد معالجة المخاوف المتعلقة بسك الأعمال الفنية المرمّزة، بما في ذلك تجارب المستخدم "القديمة" ورسوم المعاملات المرتفعة والتأثيرات المحتملة على البيئة.

قالت ريبل: "نعتقد أن التوكنات غير القابلة للإتلاف تجسد الوعد بالتوكن وتمثل نقطة تحول لاحتضانها من قبل التيار الرئيسي". "من خلال كريتور فند وXRPL، نحن متحمسون لإطلاق أداة مساعدة جديدة للتوكنات غير القابلة للإتلاف وتسريع التحول الأوسع نحو الترميز."

ووفقًا لريبل، ستكون أسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف، بما في ذلك مينت إن إف تي ومينتابل والوكالات الإبداعية، من بين أوائل الذين يمكنهم الوصول إلى الصندوق. سيتم بناء أي حالة استخدام مقترحة للتوكنات غير القابلة للإتلاف على ريبل ليدجر، مما يمنح المبدعين فرصة لتحقيق الدخل من عملهم. أشار ديفيد شوارتز، رئيس التكنولوجيا في ريبل، سابقًا إلى ميزات التكلفة المنخفضة والسرعة العالية والمدفوعات لدفتر السجلات من أجل "تبسيط إنشاء التوكنات غير القابلة للإتلاف على نطاق واسع".

في يوليو، أعلنت مينتابل أنها تخطط لدمج ريبل ليدجر لأنه "مناسب بشكل مثالي لتقديم تجربة سلسة للتوكنات غير القابلة للإتلاف" - وقامت المنصة بسك أكثر من ٧٠٠٠٠٠ عنصر منذ عام ٢٠٢٠. أصدرت كل من ريبل وإن إف تي ماركت بيانات عامة حول المخاوف البيئية في مجال العملات المشفرة. وبينما تعهدت ريبل بأن تصبح خالية من الكربون بحلول عام ٢٠٣٠، قالت الشركة أيضًا أن دفتر سجلات ريبل الخاص بها محايد كربونيًا بالفعل.