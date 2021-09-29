ألغوراند تطلق آلة افتراضية لزيادة إمكانيات العقد الذكي

تام شمس - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - أعلنت منصة بلوكتشين ألغوراند اليوم عن إطلاق ألغوراند فيرتشوال ماشين (AVM)، وهي ترقية بروتوكول الطبقة الأولى المصممة لتعزيز قابلية التطبيق اللامركزية للمطورين والمؤسسات، وتمكين المعاملات النهائية الفورية، وكذلك الحفاظ على مخرجات الكربون السلبية.

بالإضافة إلى هذه التطورات، ستوفر ألغوراند فيرتشوال ماشين أيضًا للمطورين أدوات برنامج لكتابة العقود الذكية في بايثون أو ريتش، وهو تنسيق مشابه للغة جافاسكريبت لصفحة الويب متعددة النماذج.

قبل أسبوعين، عرض ألغوراند هندسة العقود الذكية التي طال انتظارها مع تنفيذ البرامج النصية المدعومة من بلوتوس في انقسام ألونزو الكلي. كان هذا تقدمًا ملحوظًا في خارطة طريق ألغوراند الطموحة، على الرغم من أن ألغوراند كانت حذرة في التأكيد على أن التوقعات يجب أن تكون معقولة، وأنه على الرغم من إطلاقها علنًا منذ أكثر من عامين، لا تزال المنصة تعتقد أن هذه "الأيام الأولى للمشروع".

على الرغم من التوقعات حول فائدة أكبر متوقعة، تكشف البيانات من تطبيق فيرسيل أنه تم نشر ٢٧ عقدًا ذكيًا فقط يعمل بنظام بلوتوس .في وقت كتابة هذه المقالة.

صرح أوين كوليجروف من ألغوفي، وهي منصة مصرفية لامركزية مبنية على ألغوراند:

"إن ألغوراند فيرتشوال ماشين، إلى جانب الأداء العالي الحالي لألغوراند، يتيح التوسع إلى مستوى جديد تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، من السهل للغاية تكرار منتجنا وتبسيطه وتحسينه بسرعة، أولًا مع بروتوكول الإقراض وبعد ذلك مع المزيد من خدمات التمويل اللامركزي المصرفية."

تكشف البيانات من كوينتيليغراف ماركتس وتريدينغ فيو أن توكن ألغوراند الأصلي (ALGO) يبلغ سعره حاليًا ٢,١٣ دولار.