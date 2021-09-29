محفظة تاليسمان من بولكادوت تغلق جولة تمويل أولي بقيمة ٢,٣٥ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - جمعت تاليسمان، وهي منصة محفظة بولكادوت ويب ٣، ٢,٣٥ مليون دولار من الداعمين الأوائل بما في ذلك هايبرسفير فنتشرز وكوجي كابيتال وأدفانسد بلوكتشين إيه جي بالإضافة إلى العديد من المستثمرين المجهولين في فليكس دابز.

ووفقًا لإعلان صدر يوم الأربعاء، مع إغلاق جولة التمويل، تتطلع تاليسمان إلى إطلاق تمديد للمحفظة بحلول ٢٢ نوفمبر.

وصفت تاليسمان بأنها دوت ساما - أي محفظة بولكادوت (DOT) و كوساما (KSM)، ويقال إنها تهدف إلى تمكين التوافق المتبادل عبر عالمي بولكادوت و كوساما الخارجيين".

وتعليقًا على قرار دعم المشروع، قال جاك بلاتس، الشريك في عايبرسفير فنتشرز، "تهدف تاليسمان إلى أن تصبح بوابة عالم بارافيرس لمستخدمي العملات المشفرة بشكل يومي."

كما يقال إن تاليسمان تقوم ببناء أول لوحة تحكم لأصول دوت ساما مع ميزات مثل تكديس KSM وغيرها من أصول سلسلة باراتشين، وتكامل كارورا لتبادل البورصة اللامركزية ودعم قرض بولكادوت الدماعي "كراود لون".

تشمل الميزات الأساسية الأخرى في خارطة طريق تاليسمان المخطط لها دعم التوكنات غير القابلة للإتلاف وتكديس تطبيق شيدن اللامركزي وعمليات العملات الورقية.

ذكر الإعلان أيضًا أنه مع تأمين التمويل الأولي، يتطلع الفريق إلى التوسع مع إضافة المزيد من الميزات الأساسية لمساعدة المستخدمين على التفاعل مع نظام دوت ساما البيئي.

يأتي إطلاق تاليسمان مع بدء تشكيل نظام دوت ساما البيئي مع مزادات سلاسل باراتشين المستمرة من كوساما.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تم الانتهاء من الجولة الأولى من مزادات باراتشين في يونيو مع استمرار الجولة الثانية حاليًا.