رئيس السلفادور يُلمح إلى مزرعة تعدين بيتكوين بالطاقة الحرارية الأرضية

تام شمس - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - شارك الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي مقطع فيديو يُظهر التقدم الواضح في محطة تعدين بيتكوين (BTC) في البلاد والتي تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية البركانية.

يُظهر الفيديو نظرة عامة على منشأة لتوليد الطاقة، حيث يقوم الفنيون بتمكين منصات تعدين العملات المشفرة.

لم يشرح بوكيلي كثيرًا عن العملية الموضحة في الفيديو، فقط كتب "الخطوات الأولى" بعلامة بيتكوين جنبًا إلى جنب مع الرموز التعبيرية التي تصور بركانًا وعلم السلفادور الوطني.

يأتي هذا المنشور بعد أشهر من إعلان بوكيلي عن خطط لبناء منشأة تعدين بيتكوين تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية. حيث قال الرئيس في يونيو إنه سيصدر تعليماته لشركة الكهرباء المملوكة للدولة LaGeo لإدارة محطة تعدين بيتكوين تعمل بالطاقة وتكون "رخيصة جدًا ونظيفة بنسبة ١٠٠٪ ومتجددة بنسبة ١٠٠٪ ولا يصدر منها أي انبعاثات."

قبلت السلفادور رسميًا عملة بيتكوين كعملة يوم ٧ سبتمبر للعمل جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي، بعد ثلاثة أشهر فقط من إقرار الجمعية التشريعية للبلاد "قانون بيتكوين".

تؤكد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السلفادورية على الإمكانات الهائلة لمؤيدي بيتكوين لخفض البصمة الكربونية لبيتكوين، باستخدام عدد كبير من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك"، فإن بيتكوين وصلت بالفعل إلى معيارها القياسي في مجال الطاقة المتجددة في يوليو، مما يشير إلى أن النسبة المئوية لاستخدام الطاقة المتجددة كانت "على الأرجح عند ٥٠٪ أو أكثر".