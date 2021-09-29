سعر بيتكوين يستعيد مستوى ٤٢ ألف دولار تزامنًا مع التصويت على مشروع قانون البنية التحتية مع اقتراب الإغلاق الشهري

تام شمس - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - ارتفعت عملة بيتكوين (BTC) نحو ٤٣٠٠٠ دولار يوم الأربعاء، ٢٩ سبتمبر، حيث أبقت "مأزق الماكرو" المضاربين على الصعود في حالة تأهب.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

بيتكوين في انخفاض آخر أقل من ٤١٠٠٠ دولار

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي يرتفع قليلًا بعد إعادة اختبار جديدة لمستوى ٤٠٠٠٠ دولار بين عشية وضحاها.

وقد أظهر الزوج ما يمكن أن تكون قوة أساسية بعد اقترابات متعددة من علامة ٤٠ ألف دولار، ولكن يوم الأربعاء، حذر المتداولون على نطاق أوسع، ولم يتحسن الكثير حقًا.

لخص المتداول والمحلل ريكت كابيتال في آخر تحديث له على تويتر: "تتمتع بيتكوين ببعض الانتعاش اليوم ولكن المأزق الكلي لا يزال كما هو: لا يزال السعر أقل بقليل من المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢١ أسبوعًا".

"تحتاج بيتكوين إلى استعادة مستويات ٤٣٦٠٠ دولار هذا الأسبوع للبناء على الزخم الصعودي الذي ولّدته بيتكوين بعد الدخول إلى ٤٠٠٠٠ دولار الأسبوع الماضي."

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع واحد (بيتستامب) مع متوسط ​​متحرك أسي على مدى ٢١ أسبوعًا (EMA). المصدر: تريدينغ فيو

من شأن هذا المستوى أن يضع بيتكوين أعلى بقليل من سعر "السيناريو الأسوأ" البالغ ٤٣٠٠٠ دولار لإغلاقه الشهري، وهو الأمر الذي أكد المحلل بلان بي أنه لا يزال ساريًا هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه، لم يكن للأحداث المحلية، مثل قيام منصة باينانس الرئيسية بإيقاف عمليات السحب والتداول لمدة ساعتين للصيانة المجدولة، تأثيرًا طفيفًا على حركة السعر الفوري.

وفيما يتعلق بالإشارات الكلية، ظل يوم الخميس محددًا باعتباره اليوم الذي سيصوت فيه المشرعون في الولايات المتحدة على "مشروع قانون البنية التحتية" المثير للجدل والذي تبلغ قيمته ١ تريليون دولار بعد تمديد الموعد النهائي الأولي.