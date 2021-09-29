إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يقول إنه من المستحيل تدمير العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - مع استمرار المنظمين العالميين في التدقيق في صناعة العملات المشفرة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عن دعمه للعملات المشفرة، واصفًا إياها بأنها غير قابلة للتدمير.

حيث قال ماسك في مؤتمر كود في كاليفورنيا، حسبما ذكرت سي إن بي سي يوم الثلاثاء إنه "من غير الممكن، على ما أعتقد، تدمير العملات المشفرة، لكن من الممكن للحكومات إبطاء تقدمها".

ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد تمثل الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة تحديًا للحكومة الصينية، التي أعلنت حربًا جديدة على العملات الرقمية يوم الجمعة الماضي.

وصرح ماسك: "أفترض أن العملات المشفرة تهدف بشكل أساسي إلى الحد من قوة الحكومة المركزية"، مضيفًا: "إنهم لا يحبون ذلك". كما أشار إلى أن الحملة الصينية الأخيرة على العملات المشفرة من المرجح أن يكون لها علاقة بـ "مشكلات توليد الكهرباء الكبيرة" في البلاد.

وأوضح قائلًا: "قد يكون جزء من الأمر في الواقع بسبب نقص الكهرباء في أجزاء كثيرة من الصين. يعاني الكثير من جنوب الصين الآن من انقطاع عشوائي في التيار الكهربائي لأن الطلب على الطاقة أعلى من المتوقع [...] وقد يلعب تعدين العملات الرقمية دورًا في ذلك".

على الرغم من أن ماسك لا يعتبر نفسه "خبيرًا هائلًا في العملات المشفرة"، شدد قطب التكنولوجيا على أن المنظمين يجب ألا يحاولوا إبطاء تبني العملة المشفرة. وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي أن تشارك حكومة الولايات المتحدة في تنظيم العملات المشفرة، أجاب ماسك: