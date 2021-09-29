اعتماد أول صندوق للعملات المشفرة في سويسرا

تام شمس - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - يستمر تبني العملات المشفرة في اكتساب الزخم في سويسرا حيث تمنح السلطات المالية المحلية المزيد من الموافقات التنظيمية لأدوات استثمار العملات المشفرة.

ووافقت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) على صندوق مؤشر سوق العملات المشفرة باعتباره "أول صندوق عملات مشفرة وفقًا للقانون السويسري"، حسبما أعلنت الهيئة رسميًا يوم ٢٩ سبتمبر.

تم إطلاق الصندوق من قبل مدير الأصول السويسري كريبتو فاينانس وتديره شركة إدارة الاستثمار بي في بي بيرنت فون بالموس إيه جي برعاية الوصي الخاضع للتنظيم سيبا بنك إيه جي.

أشارت هيئة الإشراف على السوق المالية إلى أن الصندوق المعتمد حديثًا يقتصر على المستثمرين المؤهلين، حيث يستثمرون بشكل أساسي في العملات المشفرة أو الأصول الرقمية "بناءً على تقنية بلوكتشين أو السجلات الموزعة".

كما أوضحت الهيئة المنظمة أن صندوق مؤشر سوق العملات المشفرة قد يستثمر فقط في العملات المشفرة الرائدة مع "حجم تداول كبير بما فيه الكفاية". ووفقًا لكريبتو فاينانس، سيتتبع الصندوق أداء مؤشر كريبتو ماركت إندكس ١٠، وهو منتج تديره بورصة سيكس سويس السويسرية.

كما أشارت كريبتو فاينانس إلى أن "الهدف من مؤشر كريبتو ماركت إندكس ١٠ هو قياس أداء أكبر أصول العملات المشفرة السائلة والتوكنات بشكل موثوق به وتوفير معيار قابل للاستثمار لفئة الأصول هذه".

أضافت فينما أنها ستطلب من المستثمرين الاستثمار فقط من خلال الأطراف المقابلة القائمة في بلد عضو في مجموعة العمل المالي وتخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال المقابلة.

بالتزامن مع الموافقة على الصندوق، وافقت العيئة أيضًا على سيبا بنك إيه جي كخدمة أمين حفظ من الدرجة المؤسسية من خلال منح الشركة ترخيص CISA.