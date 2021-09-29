إطلاق العملة المستقرة وتكامل التوكنات غير القابلة للإتلاف يدعم عودة كوتي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق

تام شمس - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:41 صباحاً - لقد تطور نظام بلوكتشين البيئي بشكل كبير خلال العقد الماضي حيث نقلت قدرات العقود الذكية الصناعة من كونها وسيطًا بسيطًا للتبادل إلى نظام بيئي صاخب مليء بالتمويل اللامركزي (DeFi) والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).

أحد المشاريع التي استفادت من القدرات المتزايدة لتقنية بلوكتشين والإطلاق الأخير للعقود الذكية على كاردانو هو كوتي (COTI)، وهي منصة للتكنولوجيا المالية على مستوى المؤسسات تركز على مساعدة المؤسسات في إنشاء حلول الدفع الخاصة بها ورقمنة أي شكل من أشكال العملة باعتباره طريقة لتسهيل المدفوعات اللامركزية.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ الوصول إلى أدنى مستوى عند ٠,٠٨٨٤ دولار يوم ٢٠ يوليو، ارتفع سعر كوتي بنسبة ٥٥٢٪ ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٥٥٥٥ دولار يوم ٢٥ سبتمبر بينما ارتفع حجم تداوله على مدار ٢٤ ساعة إلى مستوى قياسي بلغ ٩١٧ مليون دولار.

مخطط كوتي مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ثلاثة أسباب للارتفاع المستمر في كوتي تشمل إطلاق عملة ديجيد المستقرة على شبكة كاردانو، وسلسلة من عمليات الإدراج في البورصات وإطلاق لعبة كوتي للتوكنات غير القابلة للإتلاف التي يبدو أنها تجلب مستخدمين جددًا إلى نظامها البيئي.

كوتي تطلق عملة مستقرة على كاردانو

أعلنت كوتي مؤخرًا أن منصتها ستكون المُصدِر الرسمي لعملة ديجيد المستقرة على شبكة كاردانو واستمر السعر في صعوده بناءً على تلك الأخبار.

ظهرت العملات المستقرة كأحد المكونات الرئيسية للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة ككل وللتمويل اللامركزي على وجه الخصوص، ولك لأنها توفر سيولة كافية للسوق وتخلق ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات.

إلى جانب تطبيقات التمويل اللامركزي، يمكن أيضًا استخدام ديجيد لدفع رسوم المعاملات على شبكة كاردانو كوسيلة للمساعدة في منع رسوم الغاز المرتفعة وجعل تكلفة إجراء المعاملات أكثر قابلية للتنبؤ.

عمليات الإدراج الجديدة في البورصات تعزز حجم التداول

العامل الثاني وراء نمو سعر كوتي هو إدراج التوكن في العديد من البورصات الكبيرة، بما في ذلك كوين بيز، وهي أكثر بورصة العملات المشفرة نشاطًا في الولايات المتحدة.

بدأ هذا الإعلان سلسلة من عمليات إدراج كوتي في البورصات، بما في ذلك إضافتها إلى هوبي وكريبتو دوت كوم والبورصة اللامركزية ون إنش وسيلسيوس، وهي عبارة عن منصة خدمات مصرفية ومالية متكاملة.

لمواكبة عمليات الإدراج هذه، كشف الفريق في كوتي أيضًا أنه بدأ عملية دعوة مختبري الإصدارات التجريبية للتقدم بطلب للحصول على حساب كوتي المصرفي وبطاقة الخصم للاختبار النهائي قبل الإطلاق الكامل للحل المصرفي للبروتوكول.

فرص التوكنات غير القابلة للإتلاف تشجع على الاستثمار

العامل الثالث الذي يساعد على تعزيز القيمة والنشاط داخل نظام كوتي البيئي هو أنشطة التوكنات غير القابلة للإتلاف المستمرة للمشروع، بما في ذلك لعبة COTI NFT والخطة المستقبلية للشبكة للمساعدة في دعم التوكنات غير القابلة للإتلاف على كاردانو.

كانت التوكنات غير القابلة للإتلاف واحدة من أكثر القطاعات سخونة في النظام البيئي للعملات المشفرة طوال عام ٢٠٢١، وقد شهدت البروتوكولات التي توفر بيئة رسوم أقل نشاطًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ COTI يوم ٢١ سبتمبر، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر COTI. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، صعدت درجة فورتكس™ لكوتي إلى المنطقة الخضراء يوم ٢١ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٧ حوالي عشر ساعات قبل أن يرتفع السعر بنسبة ١٣٥٪ خلال الأيام الخمسة التالية.

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