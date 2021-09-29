بورصات العملات المشفرة تتسابق في محاولة احتلال سوق العربية، فهل CoinEx منافس قوي؟

في الفترة التي تتنافس بها بورصات العملات المشفرة الرقمية في محاولات البعض منهم باحتلال سوق العملات المشفرة كعملة البيتكوين. تتقدم وبكل شراسة CoinEx محاولة التقدم على الجميع بسرعة كبيرة.

وذلك لإثبات ذاتها في سوق العملات المشفرة ولتصبح رقم صعب على المتنافسين. كما انها تعمل ضمن استثمارات ضخمة عالمية واضافة لغات عديدة لتتمكن من التوسع في جميع انحاء العالم في خيارات التداول المتاحة لديها.

المنافس القوي في سوق العملات الرقمية المشفرة CoinEx.

يعمل فريق المطورين في CoinEx على التقدم والمنافسة بكل براعة في سوق العملات الرقمية المشفرة.

وذلك خلال عمل عالي الاحترافية والدقة بالإضافة للكفاءة عالية المستوى لتوفر الكثير من الخيارات التي تدعم قابلية توسع CoinEx.

كما أن CoinEx استطاعت الوصول للكثير من خيارات التداول وصناع السوق وذلك بإنشاء استثمارات متوسعة ضخمة.

كما أن خيارات التداول المتاحة لدى CoinEx عديدة شملت العديد من المهتمين بشأن العملات الرقمية المشفرة ومنها:

اهتمامات منصة CoinEx بخيارات التداول.

إذا كنت من حاملي العملات الرقمية المشفرة على المدى الطويل فخيار أن تكون تعمل في التبادل هو أفضل خيار لك.

إذا كنت تاجر يومي تعمل ضمن قطاع صناع السوق فالتداول عمل مثالي لك.

منصة CoinEx مكان يقدم لك العمل بالتداول بكل أمان. كما أنك تستطيع شراء وبيع العملات الرقمية المشفرة عبر منصة CoinEx.

تهتم منصة CoinEx بتقديم خدمات التداول برسوم منخفضة للعملاء. حيث تأمن للمستخدم كل من الأمان بالإضافة للعمل برسوم منخفضة. كالتحويل وتداول العملات الرقمية المشفرة.

أما بالنسبة للمعدنين فقد شملتهم الخدمات بطريقة رائعة حيث يتم على تقدم العملات المشفرة التي من الممكن تعدينها.

تأخد منصة CoinEx سمعة طيبة في سوق العملات المشفرة فإذا كنت صانع سوق فهذا المكان الذي يقدم لك عمولة ممتازة.

معلومات حول منصة CoinEx.

في البداية تم تأسيس منصة CoinEx عام 2017.

في هونغ كونغ حيث كان الظهور الأول لها في سوق العملات الرقمية المشفرة.

مع ظهور عملت Bitcoin التي لفتت أنظار العالم والمستثمرين بظهورها القوي وارتفاع سعر صرف البيتكوين. استطاعت CoinEx لفت انظار العديد من المستثمرين والعملاء إليها وذلك لحسن سمعتها بين العملات الأخرى في البورصة.

تعمل منصة CoinEx وفق تدابير أمنية مشددة تأمن للمستخدم مكان مثالي للتداول. حيث أنها تضم مجموعة مطورين احترافين يعملون بشكل احترافي على حماية المنصة من الاختراق من قبل الهاكر. أو من محاولات الاحتيال أو التلاعب مع المستخدمين. فلذلك تعد منصة CoinEx منصة مثالية وآمنة للتداول.

أهداف منصة CoinEx.

كان هدف منصة CoinEx هو بناء نظامي قوي ينافس أكبر الأنظمة العالمية من قبل مطورين احترافيين. لتشكيل منصة ذات تدابير أمنية مشددة ورسوم منخفضة تستطيع من خلال جذب الاستثمارات بالإضافة لمستخدمي العملات الرقمية المشفرة.

أعطت منصة CoinEx الثقة المطلقة للمستخدمين وأثبت ذلك لعملائها مين حيث الدقة والسرعة في إتمام الخدمات والرسوم المنخفضة.

مؤخراً قامت منصة CoinEx بتوفير العديد من اللغات عبر واجهة الشبكة وذلك لتستطيع التوسع عالميا وجذب العديد من الاستثمارات والمستخدمين بالإضافة للانتشار في جميع انحاء العالم.

عملت منصة CoinEx Exchange على حفظ المعلومات وخصوصية عملائها فهي نقاط أساسية لدى المنصة. كما انه لا يتم استخدام المعلومات خارج نظام الشبكة الأساسي. فالمستخدم يقدم المعلومات الخاصة به عند أوقات السحب والمعاملات وخلال دقائق يتم سحب الأموال. أي أنها تقدم للعملاء السرعة المثالية.

بالإضافة لذلك عملت منصة CoinEx على استخدام أعلى طريق التشفير الخلفية عالمية. فهي تهتم تقديم الامان للعملاء.

كما تقوم المنصة باستخدام بروتوكولات HTTPS وبروتوكولات طبقات التوقيع المتعددة لضمان السلامة والأمن للعملاء والمستثمرين.

ففي سوق العملات الرقمية المشفرة تحاول جميع منصات العملات كالبيتكوين وغيرها من العملات بتقديم الاهتمام الكبير للعملاء والأمان يحتل المرتبة الأولى بذلك.. فأكبر ما يهتم به العميل والمستخدمين الذي يعملون في التداول هو العمل ضمن منصة تهتم بالدرجة الأولى بتقديم الأمان للمستخدم.

فمنصة CoinEx عملت على جميع طبقات الأمان للعملاء حيث سيُطلب من العميل تأمين الحساب باستخدام 2FA، وكلمات المرور المعقدة بالإضافة لربط الهاتف المحمول، وذلك للحصول على OTP لتسجيل الدخول أو عمليات السحب.

في حال شعر المستخدم في أي نشاط غير عادي يحدث على الحساب أو عمليات سحب أو تبادل لم يقوم بها، سيتمكن المستخدم من تعليق وإيقاف مؤقت للحساب حتى يؤكد هويته مع خدمة العملاء وذلك عن طريق فتح تذكرة على موقع الويب الخاص بهم لتأكيد هويته.

خيارات التداول عبر منصة CoinEx.

هناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي تتيح للمستخدمين التداول فقد عملت المنصة على ضم العديد من المحافظ إليها:

محفظة سبوت

محفظة الهامش

المحفظة الدائمة

المحفظة المالية

المحفظة الآلية لصانع السوق

بالإضافة لمحفظة Mercuryo Wallet التي تم إضافتها مؤخراً والتي تشتهر بربط التشفير بعملات Fiat.

كما أن منصة CoinEx مدعومة في أي مكان حول العالم فهذه ميزة فريدة ومهمة للمستخدمين. حيث يمكن التبادل عبر منصة CoinEx في جميع أنحاء العالم ومن اي بلد وذلك دون الحاجة للتحقق من هويتك. كما انه إذا أردت يحل مبلغ يقدر بأكثر من 10000 دولار أمريكي في اليوم الواحد. فإنه سوف يتطلب منك التحقق من هويتك لتأكيد على أنه انت من يعمل بعملية السحب والتحويل. فهذه من الاجراءات الامنية التي تهتم بها الشركة والتي من المعتاد العمل عليها.

اللامركزية أحد أهم الجوانب المتعلقة بمنصة CoinEx.

كما انه إذا أردت شراء العملات المشفرة فإنك تستطيع استخدام بطاقتك الائتمانية. بالإضافة لذلك تدعم المنصة التحويل البنكي لشراء العملات الرقمية المشفرة.

تدعم منصة CoinEx موقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم. بالإضافة لتوفر 10 لغات عبر منصتها ومتوفر على نظامي الهواتف المحمولة iOS وAndroid. تتميز منصة CoinEx بواجهة سهلة بسيطة للعملاء ليعملوا على تجربة سلسة للغاية.

عندما تريد المقارنة بين العملات الرقمية المشفرة في سوق البورصة من حيث رسوم المعاملات. ستتميز CoinEx عن غيرها من العملات وذلك بتقدم المعاملات والخدمات كالسحب برسوم منخفضة للغاية.

برنامج الإحالة الخاص ب CoinEx:

يمكن للمستخدمين الانضمام إلى برنامج الإحالة الخاص ب CoinEx حيث يوفر للمستخدم برنامجين مختلفين للإحالة.

برنامج الإحالة الأول: حيث يمكن للمستخدم دعوة أصدقائه بهذه الحالة سوف يحصل على عمولة من رسوم معاملاته.

بالنسبة لبرنامج الإحالة الثاني: أما في حال كان المستخدم صانع سوق فإنه في حال انضم إلى برنامج إحالة صانع السوق سوف يحصل بالتأكيد على مبلغ يصل إلى 1000 دولار أمريكي.

الرموز الخاصة ب CoinEx.

رمز التبادل الأصلي CoinEx Token (CET).

في الآونة الأخيرة قررت البورصة أن تهتم بشكل كبير بعملة CoinEx فعليك أن تكون من المهتمين بشراء هذه العملة. فمنصة CoinEx لديها مستقبل رائع. فهناك العديد من البورصات التي قامت بنشر رموز خاصة بها وكانت تجربة ناجحة بالفعل.

إبدأ التداول مع منصة CoinEx عبر الشرح التالي : شرح مفصل لمنصة تداول واستثمار الأصول الرقمية المشفرة CoinEx