وثائق مقدمة من بلاك روك إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات تُظهر أن الشركة اكتسبت ٣٦٩ ألف دولار من عقود بيتكوين الآجلة

تام شمس - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - تُظهر الوثيقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، أن بلاك روك فاينانشيال مانجمنت قد زادت عدد عقود بيتكوين الآجلة منذ الربع الأول من عام ٢٠٢١.

ووفقًا للوثيقة المقدمة بتاريخ ٢٨ سبتمبر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، تضمن صندوق تخصيص بلاك روك العالمي ٥٤ عقدًا آجلًا لبيتكوين (BTC) تم إصداره من خلال بورصة شيكاغو التجارية اعتبارًا من ٣١ يوليو. بلغت قيمة العقود، التي انتهت صلاحيتها يوم ٢٧ أغسطس، ١٠,٨ ملايين دولار، تقدر بمبلغ ٣٦٩١٣٧ دولار.

تمثل المكاسب من عقود بيتكوين الآجلة ما يقرب من ٠,٠٠١٣٨٪ من صندوق تخصيص بلاك روك العالمي، أو ٨,٩١ بيتكوين في وقت كتابة المقالة. تمتلك الشركة ٩,٥ تريليون دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.

يأتي هذا الاستثمار بعد أن قال ريك ريدر، رئيس قسم المعلومات في شركة بلاك روك، في وقت سابق من هذا العام، إن الشركة "بدأت في العمل قليلًا" في العملات المشفرة. ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لاري فينك في يوليو إن الشركة لا ترى "سوى القليل جدًا من حيث طلب المستثمرين" على العملات المشفرة.

قبل متابعة عقود بيتكوين الآجلة، تعرضت بلاك روك بشكل غير مباشر لأصل العملات المشفرة من خلال حصتها في شركة ذكاء الأعمال مايكروستراتيجي، كما ذكرت شركة الاستثمار أيضًا بيتكوين في إيداعات نشرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير، ملمحة إلى أنها ستستكشف استخدام مشتقات العملات المشفرة.

تأتي أخبار وثيقة بلاك روك المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مع انخفاض سعر بيتكوين بأكثر من ٤٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بعد شهر من التقلبات الكبيرة. وحسبما تظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو، فإن سعر أصل العملة المشفرة هو ٤١٣٢٣ دولارًا في وقت كتابة المقالة.