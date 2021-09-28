إيثريوم ٢.٠ تقترب من الإثمار حيث قام المطورون بتعيين ترقية ألتاير لشهر أكتوبر

تام شمس - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - تقترب ترقية شبكة إيثريوم المخطط لها منذ فترة طويلة إلى نموذج إجماع قابل للتطوير وإثبات الحصة حيث يحدد المطورون موعدًا لترقية ألتاير.

من المقرر أن يتم إجراء ألتاير، التي توصف بأنها أول ترقية للشبكة الرئيسية إلى بيكون تشين، عند ٧٤٢٤٠، أو في ٢٧ أكتوبر تقريبًا، وفقًا للباحث في مؤسسة إيثريوم "داني ريان".

وقد وصف ريان الترقية الفنية على النحو التالي:

"تجلب هذه الترقية دعم العميل الخفيف إلى الإجماع الأساسي، وتنظف محاسبة حوافز حالة بيكون، وتصلح بعض المشكلات مع حوافز المدقق، وتكثف المعايير العقابية وفقًا لمقترح تحسين إيثريوم-٢٩٨٢."

يقدم مقترح تحسين إيثريوم-٢٩٨٢ "معايير عقابية" لضمان أن بروتوكول إثبات الحصة آمن اقتصاديًا. "تسرب الخمول" و "القطع" هما العقوبتان المقترحتان بموجب اقتراح التحسين.

وصل الانقسام الكلي "لندن" لإيثريوم في الموعد المحدد تقريبًا يوم ٥ أغسطس، مستهلًا مقترح تحسين إيثريوم رقم ١٥٥٩ المرتقب بشدة. وقد وصف المؤيدون مقترح تحسين إيثريوم-١٥٥٩ على أنه مفتاح الانكماش لأنه ينطوي على حرق الرسوم الأساسية، وبالتالي تقليل العرض المتداول لإيثريوم.

حيث قال جوزيف لوبين، الذي شارك في تأسيس إيثريوم قبل الانتقال إلى كونسنسيس، إن لندن تضع إيثريوم على المسار الصحيح لتصبح "أموال فوق صوتية". تم تعميم مفهوم النقود "الصوتية" أو "فوق الصوتية" من قبل مجتمع بيتكوين (BTC) ويشير إلى أصل غير عرضة للانخفاض المفاجئ في القيمة أو القوة الشرائية.

انخفض سعر إيثريوم بشكل حاد يوم الثلاثاء، حيث هبطت العملة المشفرة إلى جانب الأصول الخطرة الأخرى، بما في ذلك الأسهم. تم تداول إيثريوم لآخر مرة عند ٢٨٢٢ دولارًا، بعد أن انخفض سعرها بنسبة ٦,٥٪ خلال اليوم.