مفوض لجنة تداول السلع الآجلة "دان بيركوفيتز" سوف يصبح مستشارًا عامًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - دان بيركوفيتز، أحد المفوضين الثلاثة الذين يعملون حاليًا في لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة، سينضم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات كمستشار عام بعد مغادرته في أكتوبر.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو SEC، إن بيركوفيتز سيتولى دور المستشار العام اعتبارًا من ١ نوفمبر، بعد أسبوعين من تنحيه كمفوض في لجنة تداول السلع الآجلة، أو CFTC، حيث عمل منذ ٢٠١٨. وقد قال بيركوفيتز إنه سيعمل مع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر" على "أجندة تنظيمية من شأنها تعزيز حماية المستثمر".

على الرغم من أن فترة عمله في لجنة تداول السلع الآجلة كان من المقرر أن تنتهي في الأصل في عام ٢٠٢٣، أعلن بيركوفيتز في سبتمبر أنه كان يخطط للمغادرة في ١٥ أكتوبر. يأتي رحيله بعد أن قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعيين كريستين جونسون وكريستي غولدسميث روميرو لملء مقاعد لجنة تداول السلع الآجلة التي تركها الرئيس السابق هيث تاربرت وبريان كوينتينز. ولم يحدد البيت الأبيض حتى الآن بديلًا محتملًا لبيركوفيتز.

في هذا الشهر، قال بيركوفيتز إن إجراءات إنفاذ لجنة تداول السلع الآجلة في مجال العملات المشفرة كانت "عدوانية"، مشيرًا إلى غرامة مالية مدنية بقيمة ١٠٠ مليون دولار ضد بورصة المشتقات بيتميكس. كما ألمح مفوض لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا إلى أن منصات التمويل اللامركزية كانت على الأرجح غير قانونية بموجب قانون تبادل السلع، قائلًا إن هناك "طيفًا من المركزية" حول المشاريع في مجال التمويل اللامركزي التي يمكن أن تجعلها خاضعة للتسجيل في الوكالة الحكومية.