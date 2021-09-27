مستخدمو كوين بيز سيكون بإمكانهم اختيار إيداع شيكات الرواتب مباشرةً في الحسابات

ستسمح كوين بيز قريبًا للشركات الأمريكية بإيداع شيكات رواتب الموظفين مباشرةً في حسابات في بورصة العملات المشفرة.

ففي ٢٧ سبتمبر، قال كبير مديري المنتجات في كوين بيز "براكاش هاريراماني"إن البورصة ستقدم إيداعات مباشرة للعاملين الراغبين في استخدام رواتبهم على الفور لشراء العملات المشفرة بدون رسوم معاملات. ويمكن للمستخدمين إعداد إيداعات مباشرة من خلال شركة كشوف المرتبات المدعومة على تطبيق كوين بيز، أو من خلال قسم الموارد البشرية في الشركة.

حيث قال هاريراماني أن المستخدمين سيكون لديهم خيار إيداع "الكثير أو القليل" من رواتبهم كما يريدون في الميزة التي سيتم طرحها في الأسابيع القليلة المقبلة. استشهدت كوين بيز بالتحويلات المتكررة "المستهلكة للوقت وغير الملائمة" كجزء من سبب الخدمة، قائلة إن الإيداعات المباشرة ستتيح للمستخدمين طريقة أكثر كفاءة وأسرع لكسب مكافآت العملات المشفرة.

دخلت كوين بيز بالفعل في شراكة مع شركات مقرها الولايات المتحدة بما في ذلك فورترس إنفستمنت غروب وإم٣١ كابيتال ونانسين وسوبر رير لابز لطرح الإيداعات المباشرة "للموظفين في جميع أنحاء الاقتصاد المبدع والخدمات المالية" وألمحت إلى المزيد في الأشهر المقبلة. أعلنت البورصة أيضًا أن حاملي بطاقة الخصم من فيزا ذات العلامات التجارية ستتاح لهم الفرصة لكسب ما يصل إلى ٤٪ من مكافآت العملات المشفرة.