بيتفينكس دفعت رسومًا ضخمة بقيمة ٢٣ مليون دولار لإرسال ١٠٠ ألف دولار أمريكي من تيثر

تام شمس - الاثنين 27 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أكملت بورصة العملات المشفرة بيتفينكس صفقة بالغة الأهمية اليوم عندما أرسلت ١٠٠٠٠٠ دولار من عملة تيثر (USDT) المستقرة إلى المنصة الفرعية من الطبقة ٢ ديفرسيفاي. ولأسبابٍ غير معروفة، دفعت البورصة ٧٦٧٦ إيثريوم، أي ما يعادل ٢٣,٧ مليون دولار، وهو ما يمثل على الأرجح أكبر رسوم غاز مسجلة على الإطلاق على بلوكتشين إيثريوم.

وفقًا لبيانات بلوكتشين من إيثر سكان، بدأت معاملة الإيداع في الساعة ١١:١٠ بالتوقيت العالمي هذا الصباح من ثاني أكبر محفظة في بيتفينكس، عبر عنوان ثانٍ، إلى محفظة ديفرسيفاي. حملت المعاملة "رسوم غاز عالية بشكل خاطئ"، وإن كانت ديفرسيفاي تروج لخدمة "لتجنب تكاليف الغاز والإحباط، مما يوفر لك الوقت والمال مع كل صفقة أو مقايضة."

لوضع فداحة هذه الرسوم في السياق، يوضع في الاعتبار حقيقة أن متوسط ​​رسوم المعاملة على بلوكتشين إيثريوم يبلغ حاليًا ٠,٠١٣ إيثريوم، أو ٣٩,٩٦ دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، قبل أسبوعين، تم تحويل ٢ مليار دولار من بيتكوين بين محافظ غير معروفة مقابل رسوم متناهية الصغر قدرها ٠,٧٨ دولار.

كشفت ديفرسيفاي أنها أطلقت إجراءات تحقيق لتحديد السبب الأكثر احتمالية للمسألة، مع إضافة ما يلي: "لا توجد أموال عملاء على ديفرسيفاي معرضة للخطر وهذه مشكلة داخلية يتعين على ديفرسيفاي حلها"، بالإضافة إلى أن العمليات لم تتأثر".

ردًا على ذلك، غردت بيتفينكس بما يلي: "في مثل هذه المعاملات، تتحمل الرسوم تكاملات خارجية مع بيتفينكس" مما يشير إلى أن البورصة لن تتحمل عبء الرسوم بشكل مباشر.

في يونيو ٢٠٢٠، حدث لغز آخر يتعلق برسوم الغاز مع أوجه تشابه عددية مع حالة بيتفينكس عندما سجلت ثلاث معاملات صغيرة إلى متوسطة تكاليف هائلة، مع عملية تحويل ٠,٥٥ إيثريوم تتحمل ٢,٦ مليون دولار كرسوم.