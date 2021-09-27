مورغان ستانلي يضاعف تعرضه لبيتكوين من خلال أسهم غرايسكيل

تام شمس - الاثنين 27 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - قام بنك الاستثمار الأمريكي الكبير مورغان ستانلي بمضاعفة حصته في غرايسكيل بيتكوين ترست منذ أبريل.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، الذي تم تقديمه يوم ٢٧ سبتمبر، فإن صندوق مورغان ستانلي يوروب أوبرتيونيتي فند، الذي يستثمر في الشركات الناشئة في جميع أنحاء أوروبا، يمتلك ٥٨١١٦ سهمًا من غرايسكيل بيتكوين ترست، أو GBTC، اعتبارًا من ٣١ يوليو. في وقت كتابة المقالة، كان سعر GBTC ٣٤,٢٨ دولارًا أمريكيًا، مما يجعل تعرض البنك الاستثماري لعملة بيتكوين (BTC) ما يقرب من ٢ مليون دولار - حيث ذكرت شركة مورغان ستانلي أن تكلفة الأسهم تبلغ ٢,٤ مليون دولار.

تظهر الوثائق السابقة المقدمة أن مورغان ستانلي قد زادت حصتها في GBTC بأكثر من ١٠٥٪ منذ أبريل. أفاد كوينتيليغراف في يونيو أن البنك الاستثماري كان يحتفظ بـ ٢٨٢٩٨ GBTC، بقيمة ١,٣ مليون دولار تقريبًا في ذلك الوقت.

وقد اكتسب مورغان ستانلي مزيدًا من التعرض لبيتكوين في عام ٢٠٢١. ويهدفال صندوق التابع للشركة إلى تحقيق أقصى تقدير لرأس المال من خلال الاستثمار في الشركات التي تتخذ من أوروبا مقرًا لها والتي تكون "ناشئة وعالية الجودة" والتي يعتبرها الفريق "مقومة بأقل من قيمتها في وقت الشراء".

في أبريل، أعلن البنك الاستثماري أنه سيضيف تعرض بيتكوين إلى ١٢ صندوقًا استثماريًا من خلال غرايسكيل والعقود الآجلة التي يتم تسويتها نقدًا. قاد البنك لاحقًا جولة تمويل بقيمة ٤٨ مليون دولار لسيكيوريتايز، وهي منصة ترميز مدعومة من كوين بيز - ويمثل الإجراء أول استثمار رأسمالي لشركة مورغان ستانلي في مجال بلوكتشين.