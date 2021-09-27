مطور إيثريوم يقر بأنه مذنب بتهمة التآمر لخرق قوانين العقوبات

تام شمس - الاثنين 27 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أقر فيرجيل غريفيث، مطور إيثريوم (ETH)، بأنه مذنب في تهمة فيدرالية بأنه تآمر مع كوريا الشمالية لخرق قانون العقوبات الأمريكي.

ففي يوم الاثنين، أقر غريفيث بأنه مذنب في نيويورك للتآمر لخرق قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يحظر على المواطنين الأمريكيين تصدير التكنولوجيا والملكية الفكرية إلى الدول الشيوعية. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، قد يواجه غريفيث ما يصل إلى ست سنوات ونصف في السجن. من المتوقع أن يبدأ النطق بالحكم الرسمي في يناير ٢٠٢٢.

تم القبض على فيرغيل، الذي عمل كباحث أول في مؤسسة إيثريوم، في نوفمبر ٢٠١٩ بعد حضور مؤتمر في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في وقتٍ سابق من العام. ويزعم المدعون أن المطور قدم عرضًا تقديميًا حول كيفية غسل الأموال والتهرب من العقوبات باستخدام تقنية بلوكتشين.

جاء اتفاق الإقرار بالذنب لغريفيث في الوقت الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه اختيار هيئة المحلفين في نيويورك. وحسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، كان من المرجح أن تتطرق المحاكمة إلى مسائل معقدة تتعلق بمسائل حرية التعبير وعلاقات كوريا الشمالية بالولايات المتحدة.

حيث قال الصحفي إيثان لو، الذي يدعي أنه كان في كوريا الشمالية مع غريفيث عندما قدم العرض التقديمي، أنه من غير الواضح ما الذي أثار اعتراف المطور بالذنب. وأوضح قائلًا:

"من غير الواضح ما هو التطور الجديد الذي تسبب في هذا الإقرار بالذنب. لقد تم التوقيع على الأوراق بالأمس فقط. وأحد الأسباب المحتملة هو منع الشهادة عن بُعد لمحامي مؤسسة إيثريوم".

حسبما أفاد كوينتيليغراف، حاول فريق غريفيث القانوني إلغاء التهم في أكتوبر ٢٠٢٠، لكن الحجج المقدمة رُفضت بشدة من قبل المدعين. في ذلك الوقت، وصف محامون يمثلون الحكومة الأمريكية الحجج بأنها "غير مجدية".