مجموعة مناصرة الشركات الصغيرة توصي الكونغرس الأمريكي بـ "توضيح حالة الأصول الرقمية"

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، تقريرًا إلى الكونغرس يحتوي على توصيات من الشركات الصغيرة التي تسعى إلى توضيح تنظيمي حول دور الأصول الرقمية.

ففي إعلان يوم الاثنين، أبلغ مكتب محامي تكوين رأس مال الأعمال الصغيرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات عن توصيات المنتدى السنوي الأربعين للأعمال الصغيرة الذي عقدته اللجنة في مايو. وأوصى المشاركون في المنتدى - بما في ذلك جميع مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الخمسة، و ١٤ عضوًا من موظفي الهيئة، و١٢ من مناصري الأعمال الصغيرة، و١١ متحدثًا ضيفًا، و٦١٠ مشاركين آخرين من الجمهور الأمريكي - بأن يوضح الكونغرس الأمريكي حالة الأصول الرقمية لتوضيح متى تكون أوراقًا مالية".

لم تتضمن التوصية الصادرة عن منتدى الأعمال الصغيرة تفاصيل إضافية بشأن سبب سعي المجموعة لتغيير الإطار التنظيمي المتعلق بالأصول الرقمية. ومع ذلك، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في ردها أن المعيار الحالي في تحديد إذا ما كانت العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) مؤهلة كـ "عقود استثمار" وبالتالي فإن الأوراق المالية هي استخدام اختبار هوي. بالإضافة إلى ذلك، استشهدت الهيئة بإطار عام ٢٠١٩ الذي نشره المركز الاستراتيجي للابتكار والتكنولوجيا المالية، أو FinHub، "لتحليل إذا ما كان الأصل الرقمي هو عقد استثمار وإذا ما كانت عروض ومبيعات الأصول الرقمية هي معاملات أوراق مالية."

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات: "نحن نشجع المشاركين في السوق الذين يتطلعون إلى تحديد إذا ما كانت الأصول الرقمية تمثل أوراقًا مالية لطلب مشورة مستشار الأوراق المالية والتعامل مع موظفي مركز التكنولوجيا المالية"