بورصة العملات المشفرة الإفريقية "يلو كارد" تغلق جولة تمويل بقيمة ١٥ مليون دولار من السلسلة أ

تام شمس - الاثنين 27 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أنهت بورصة العملات المشفرة الإفريقية "يلو كارد" جولة تمويل بقيمة ١٥ مليون دولار من السلسلة A بقيادة بعض أكبر صناديق الاستثمار في بلوكتشين، مما يؤكد إمكانات نمو الأصول الرقمية في القارة.

أعلنت الشركة يوم الإثنين أن حملة جمع التبرعات، التي وصفت بأنها الأكبر على الإطلاق من قبل أي بورصة إفريقية للعملات المشفرة، ستمكن "يلو كارد" من توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء إفريقيا وإدخال المواهب الجديدة. جاءت السلسلة أ بعد عام تقريبًا من نجاح يلو كارد في جمع ١,٥ مليون دولار من مستثمرين مختلفين.

وقادت جولة الاستثمار كل من فالار فنتشرز وثيرد برايس وكاسل آيلاند فنتشرز بمشاركة إضافية من شركة سكوير وبلوكتشين دوت كوم فنتشرز وكوين بيز فنتشرز وبولي تشين كابيتال وبلوك فاي ومون باي وغيرها.

تم إطلاق يلو كارد في عام ٢٠١٨ في نيجيريا قبل توسيع عملياتها في جميع أنحاء القارة. يُذكر أن مقرها الرئيسي حاليًا في أتلانتا، جورجيا، على الرغم من أن التركيز الرئيسي للشركة يبدو أنه إنشاء منصة للعملات المشفرة لعموم إفريقيا.

لا تزال إفريقيا مصدرًا رئيسيًا للنمو في سوق العملات المشفرة حيث يجد السكان المحليون طرقًا جديدة لمكافحة التضخم وسياسات الصرف الأجنبي الصارمة وضوابط رأس المال. سجلت منصات التداول من نظير إلى نظير مثل باكسفول نموًا كبيرًا في نيجيريا بعد أن تحرك البنك المركزي لمنع التحويلات بعملة النيرة المحلية. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، أبلغت بورصة العملات المشفرة النيجيرية "كويداكس" عن أكثر من ٣,٢ مليارات دولار في المعاملات مدى الحياة اعتبارًا من مايو، مما يؤكد التبني السريع للعملات المشفرة في البلاد.