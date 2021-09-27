أمين الخزانة الأمريكي السابق: ريبل للمدفوعات، وبيتكوين "للمضاربة"

تام شمس - الاثنين 27 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - وسط المعركة القانونية المستمرة بين ريبل والمنظمين للأوراق المالية في الولايات المتحدة، أعربت أمينة الخزانة الأمريكية السابقة وعضو مجلس إدارة ريبل عن دعمها لريبل.

حيث لجأت وزيرة الخزانة السابقة روزا ريوس، التي انضمت إلى مجلس إدارة ريبل في مايو ٢٠٢١، إلى تويتر يوم الأحد لتأكيد ثقتها في ريبل بينما تنتقد العملات المشفرة الأخرى مثل بيتكوين (BTC).

وجادلت ريوس بأن الولايات القضائية مثل الصين تتخذ الآن إجراءات صارمة ضد بيتكوين، حيث يُزعم أن العملات المشفرة مثل بيتكوين لا توفر أكثر من أداة للمضاربة. كما قامت المسؤولة الأمريكية السابقة بوضع علامة على بيتكوين و ريبل ونظام الدفع الخاص بها، ريبل نت:

"الغرض الأساسي من ريبل هو تسهيل المدفوعات عبر الحدود بينما تجد العملات المشفرة الأخرى قيمتها في المضاربة. والخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين تعيد التركيز على هذه النقطة".

شغلت ريوس منصب أمين الخزانة الأمريكية من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١٦ في عهد الرئيس باراك أوباما، حيث أشرفت على جميع أنشطة إنتاج العملات والعملات المعدنية بميزانية سنوية قدرها ٥ مليارات دولار.

أعلنت ريوس عند انضمامها إلى مجلس إدارة ريبل، أن "بلوكتشين والعملات المشفرة سيعززان أنظمتنا المالية العالمية المستقبلية"، مضيفةً أن الشركة هي "أحد أفضل الأمثلة على كيفية استخدام العملات المشفرة في دور جوهري وشرعي لتسهيل المدفوعات على مستوى العالم".

كما أعربت ريوس عن مخاوفها من كون العملات المشفرة أداة للجهات الإجرامية. وقالت: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بمعرفة حقيقة ما وراء الستار، وكيف تعمل بلوكتشين حقًا، وكيف يتم للأسف استخدام العملات المشفرة في تمويل الشبكة المظلمة والأنشطة غير المشروعة الأخرى".