باينانس تحظر الإيداعات الورقية وتداول العملات المشفرة الفوري لمستخدمي سنغافورة

تام شمس - الاثنين 27 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - وفقًا لبيان على موقعها على الإنترنت نُشر يوم الاثنين، سيتم عزل المستخدمين المقيمين في سنغافورة جغرافيًا من وظائف حساب معينة على موقع باينانس.كوم.

ولن يتمكن مستخدمو باينانس في سنغافورة من الوصول إلى الودائع الورقية وتداول العملات المشفرة ومقايضة السوائل ومشتريات العملات المشفرة عبر القنوات الورقية على الموقع الإلكتروني.

وأضاف البيان: "سنقيد مستخدمي سنغافورة فيما يتعلق بخدمات المدفوعات المنظمة بما يتماشى مع التزامنا بالامتثال".

بناءً على التوجيه الجديد، تم حث مستخدمي باينانس في سنغافورة على وقف جميع الأنشطة ذات الصلة التي تأثرت بالإعلان وسحب مقتنياتهم النقدية والعملات المشفرة لتجنب أي نزاعات.

يعتبر إعلان يوم الاثنين هو أحدث قيود تفرضها باينانس على عملائها في سنغافورة. فحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، تراجعت باينانس في البداية عن بعض عروض منتجاتها في الدولة المدينة.

في ذلك الوقت، منعت بورصة العملات المشفرة العملاقة تداول العملات المشفرة المقومة بالدولار السنغافوري بعد تحذيرات من سلطة النقد في سنغافورة بأن المنصة قد انتهكت قوانين الدفع المحلية. تم اتخاذ إجراء مماثل أيضًا في كوريا الجنوبية في أغسطس، حيث أوقفت المنصة التداول بالعملة الكورية الوون.

كما منعت باينانس المستخدمين في سنغافورة من تنزيل للجوال من متاجر تطبيقات غوغل وأبل.