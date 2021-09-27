كاردانو تخطط لتمكين عملة مستقرة جديدة للتمويل اللامركزي مع كوتي

تام شمس - الاثنين 27 سبتمبر 2021 03:48 مساءً - تصل عملة مستقرة جديدة إلى كاردانو بلوكتشين لتوفير أداة لعمليات التمويل اللامركزي (DeFi) وتجنب رسوم المعاملات.

حيث أعلن تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، والرئيس التنفيذي لشركة كوتي، شاف بار جيفن، يوم الأحد في قمة كاردانو أن مزود بوابة الدفع الخاص بكاردانو، كوتي، سيكون المُصدر الرسمي لديجيد، وهي عملة مستقرة جديدة تركز على التمويل اللامركزي لشبكة كاردانو.

ستعتمد العملة المستقرة الجديدة على تصميم خوارزمي باستخدام العقود الذكية لضمان استقرار الأسعار وتوفير أداة لمعاملات التمويل اللامركزي. تم تصميم العملة المستقرة لدفع رسوم المعاملات على شبكة كاردانو من أجل تجنب "رسوم الغاز الباهظة والمتقلبة" وجعل تكاليف المعاملات "أكثر قابلية للتنبؤ".

ووفقًا لورقة ديجيد البحثية الصادرة في أغسطس، فإن بروتوكول العملة المستقرة الخاص بها سيتصرف مثل "بنك مستقل يشتري ويبيع العملات المستقرة بسعر في نطاق مرتبط بالسعر المستهدف". وستعمل العملة المستقرة من خلال الاحتفاظ باحتياطي من العملات الأساسية أثناء سك وحرق مختلف الأصول الثابتة والعملات الاحتياطية.

ووفقًا لهوسكينسون، يمكن أن تكون عملة ديجيد المستقرة عامل تغيير في صناعة العملات المشفرة لأنها تجذب "جمهورًا جديدًا تمامًا في وقت تشهد الصناعة بالفعل نموًا فلكيًا".

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من دخول كوتي في شراكة مع مركز عملات كاردانو المستقر، أردانا، لجلب مدفوعات مستقرة لامركزية إلى أدا باي، وهي بوابة دفع كاردانو (ADA) تدعم أكثر من ٣٠ عملة ورقية.