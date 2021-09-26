عملة بيتكوين يمكن أن تصل إلى ٣٧ ألف دولار لكن متداول يقول إن أعلى سعر لبيتكوين سيكون "رقمًا لا يمكن استيعابه"

تام شمس - الأحد 26 سبتمبر 2021 03:48 مساءً - أغلقت بيتكوين (BTC) إعادة اختبار مستوى ٤٠٠٠٠ دولار مرة أخرى يوم ٢٦ سبتمبر مع استمرار معركة الإغلاق الأسبوعي.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

من غير المحتمل أن يكون سعر بيتكوين أقل من ٤٠ ألف دولار

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو تراجع زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي إلى ٤٠٨٠٠ دولار بين عشية وضحاها، بعد محاولة سابقة فاشلة من قبل البائعين لإعادة مستوى ٤٠٠٠٠ دولار إلى المقاومة.

مع الظروف المستعصية التي تحافظ على حركة سعر بيتكوين في نطاق ضيق، ركز الاهتمام يوم الأحد على المكان الذي قد يكون فيه القاع على المدى الطويل. بقي المحللون متفائلين بشكل واضح بشأن ما قد يأتي بعد ذلك.

ففي سلسلة من التغريدات التي تعكس حالة بيتكوين الأوسع، نظر المتداول الشهير "بنتوشي" إلى ٣٧٠٠٠ دولار كأرضية محتملة.

وعلق المتداول الشهير على تويتر بنتوشي في سلسلة من التغريدات التي تعكس الحالة الأوسع لبيتكوين:

"بينما أعتقد أن بيتكوين دولار أمريكي يمكن أن تتداول لفترة وجيزة منخفضة تصل إلى ٣٧ ألفًا، فمن غير المرجح أن تكون هناك صفقات شراء."

كما أشار بنتوشي إلى وجود عطاءات كبيرة للمشتري في المنطقة تتراوح بين ٣٦ ألف دولار و٤٠ ألف دولار. وهذه المستويات، حسبما ذكر كوينتيليغراف، نادرة من حيث الحجم.

حيث كتب: "يمكننا أن نرى العطاءات مكدسة في البورصات على تلك المستويات بقصد ملؤها، لكن الحجم الهائل لها هو شيء لم أره من قبل في معظم البورصات".

"الجزء السفلي أقرب مما تعتقد، ومن المحتمل أن يكون الجزء العلوي رقمًا لا يمكنك فهمه في هذا الوقت."

مستويات شراء/ بيع زوج بيتكوين مقابل الدولار (باينانس) اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر. المصدر: ماتريال إنديكيتورز

هوبي تخطط لـ "تقاعد" جميع المستخدمين الصينيين

في مكان آخر، ثبت أن المخاوف بشأن الصين من الصعب بنفس القدر التحول من المعنويات.

شهدت بورصة هوبي تدفقات بقيمة ١٠٠٠٠ بيتكوين مع استعدادها لوقف عملياتها الصينية، وهي مع ذلك صغيرة مقارنة بتلك التي شهدتها حتى الشهر الماضي.

مخطط رصيد بيتكوين على هوبي. المصدر: بايبيت

وفقًا ل إعلان من البورصة صدر يوم الأحد: "للامتثال للقوانين واللوائح المحلية، أوقفت هوبي غلوبال تسجيل الحساب للمستخدمين الجدد في البر الرئيسي للصين، اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ (التوقيت العالمي المنسق + ٨)".

"سوف تقوم هوبي غلوبال بالتقاعد تدريجيًا من حسابات المستخدمين الحالية في البر الرئيسي للصين بحلول الساعة ٢٤:٠٠ (التوقيت العالمي المنسق + ٨) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وتضمن سلامة أصول المستخدمين."

حسبما أفاد كوينتيليغراف، على الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة، لم يتغير شيء في موقف العملات المشفرة في الصين، مع فرض حظر على العملات المشفرة ولم يتغير بشكل أساسي منذ سبتمبر ٢٠١٧.