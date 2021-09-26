الرئيس بوكيلي يدعي أن ثلث السلفادوريين يستخدمون محفظة شيفو "بنشاط"

تام شمس - الأحد 26 سبتمبر 2021 02:42 صباحاً - يدعي الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي أن ٢,١ مليون من مواطنيه يستخدمون محفظة العملات المشفرة شيفو المدعومة من الحكومة، مما يقدم لمحة عن النجاح الواضح لاعتماد بيتكوين (BTC) في البلاد.

قام الرئيس المثير للجدل بإخبار ٢,٩ مليون متابع على تويتر بالتحديثات بعد ظهر يوم السبت، مدعيًا أن شيفو "لديها الآن مستخدمين أكثر من أي بنك في السلفادور" بعد ثلاثة أسابيع فقط من العمل. وقد أشار بوكيلي إلى أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتفوق اعتماد شيفو على جميع البنوك في السلفادور مجتمعة.

تم إطلاق محفظة شيفو التي أصدرتها الدولة في أوائل سبتمبر حين اعترفت السلفادور رسميًا ببيتكوين كعملة قانونية - وهي خطوة تاريخية يمكن أن تقدم دراسة حالة مهمة لبلدان أخرى في المنطقة. تمكّن شيفو الأفراد والشركات من إرسال واستلام المدفوعات بعملة بيتكوين أو الدولار من أي مكان في العالم. والمحفظة متوفرة على كل من أجهزة أندرويد وأبل. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، وقّعت بورصة العملات المشفرة المكسيكية بيتسو كمزود خدمة أساسي لشيفو.

ويشير آخر تحديث لبوكيلي إلى أن قانون بيتكوين يتم استقباله بشكل إيجابي في جميع أنحاء البلاد، حتى مع خروج مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم. في ١٥ سبتمبر، بلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في إحراق كشك للعملات المشفرة في عاصمة البلاد.

ومن المؤكد أن الاعتماد الجماعي لشيفو يرجع جزئيًا إلى قيام الحكومة بإنزال عملات بيتكوين بقيمة ٣٠ دولارًا لكل صاحب حساب سلفادوري. ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته وكالة شيرلوك كوميونيكيشنز ومقرها ساو باولو، فإن أكثر من نصف السلفادوريين ليسوا على دراية بعملة بيتكوين.

في غضون ذلك، كانت حكومة بوكيلي تملأ خزائنها ببيتكوين بعد سلسلة من التقلبات المتقلبة في الأسعار للأصل الرقمي. وقد "اشترت السلفادور الانخفاض" بعد انخفاضين في الأسعار مؤخرًا على الأقل - ٧ سبتمبر و٢٠ سبتمبر - مما رفع إجمالي ممتلكاتها إلى ٧٠٠ بيتكوين.