استطلاعٌ يُظهر أن متوسط ​​محفظة العملات المشفرة الأسترالية نما بنسبة ٢٥٨٪ في السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١

تام شمس - السبت 25 سبتمبر 2021 08:55 مساءً - نما متوسط ​​حجم المحافظ في بورصة العملات المشفرة الأسترالية بي تي سي ماركتس من ٥٧٧,٦٥ دولارًا (٧٩٥,٥ دولارًا أستراليًا) إلى ٢٠٦٩,١٦ دولارًا (٢٨٤٩,٥ دولارًا أستراليًا) في السنة المالية ٢٠٢١، مما يشير إلى زيادة بنسبة ٢٥٨,٢٪ في حيازات المحفظة، وفقًا لبيانات البورصة التي جمعتها ستاتيستا في استطلاع أخير لأسواق بيتكوين.

تُظهر البيانات الواردة في الاستطلاع أن متوسط ​​حجم محفظة المستثمرين من الإناث والذكور في السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ في بي تي سي ماركتس كان ١٩٢٤,٣٠ دولارًا (٢٦٥٠ دولارًا أستراليًا) و٢٢١٤,٠٣ دولارًا (٣٠٤٩ دولارًا أستراليًا) على التوالي. ومع ذلك، في عام ٢٠٢٠، تجاوز متوسط ​​حجم محفظة المستثمرين الأستراليين المستثمرين الذكور بشكل طفيف.

كما أظهرت بيانات المعاملات في البورصة أيضًا نمطًا من الطلب المتزايد على الاستثمار مع تقدم العمر. وبالنظر إلى البيانات المقدمة من بي تي سي ماركتس حول متوسط ​​الاستثمار الأولي في أستراليا، استثمر المستثمرون فوق ٦٥ عامًا ما يقرب من ٣١٥٨,٠٣ دولارًا أمريكيًا، وهي أعلى نسبة من جميع التركيبة السكانية.

بعد انخفاض تدريجي عبر مختلف الفئات العمرية، يميل أصغر متداولي العملات المشفرة، الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٤ عامًا، إلى القيام باستثمارات صغيرة نسبيًا، مع متوسط يبلغ​​٧٩٢,٩٦ دولارًا. بينما يفوق مستثمرو العملات الرقمية الأسترالية الأكبر سنًا الجيل الجديد في الاستثمار الأولي، يُظهر الحشد الأصغر نشاطًا أكبر نسبيًا من حيث التداولات اليومية.

وتأكيدًا على النتائج المذكورة أعلاه، أظهر تقرير سبتمبر من موقع فايندر للمقارنة المالية أن واحدًا من كل ستة أستراليين يمتلك عملات رقمية، بإجمالي ٨ مليارات دولار في إجمالي الاستثمار. يشير التقرير إلى أنه، مثل العديد من المستخدمين الآخرين في البلدان الصناعية المتقدمة، كان الأستراليون ينظرون بشكل متزايد إلى العملات المشفرة كفئة أصول جديدة.

ووفقًا لتقرير كوينتيليغراف حول هذه المسألة، فإن بيتكوين (BTC) هي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في سوق العملات المشفرة الأسترالي ويحتفظ بها ٩٪ من المستثمرين. تشمل الاستثمارات الشائعة الأخرى إيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE) وبيتكوين كاش (BCH). أظهر التقرير أنه على الرغم من النمو في استثمارات العملات المشفرة، فإن العائق الكبير أمام دخول الأستراليين هو صعوبة فهم العملات المشفرة والمخاطر المتعلقة بالتقلبات.