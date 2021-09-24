مواطن يمني يستخدم تبرعات العملات المشفرة لمحاربة المجاعة وسط الحرب الأهلية

تام شمس - الجمعة 24 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - يدعي أحد مستخدمي ريديت الذي يعيش في العاصمة اليمنية صنعاء أنه يستخدم العملات المشفرة لشراء عبوات الطعام للعائلات غير القادرة على الوصول إلى الإمدادات خلال الحرب الأهلية المستمرة.

ووفقًا لمنشور على ريديت يوم الخميس من المستخدم yemenvoice، فقد جمع المواطن اليمني ما يقرب من ١٢٠٠٠ دولار من تبرعات العملات المشفرة ليتم ستخدامها في مكافحة المجاعة في الدولة الشرق أوسطية. وهو يزعم أنه زود ١٥ أسرة بالدقيق والأرز والزيت والفاصوليا ويأملون أن يصلوا إلى ٣٠ عائلة أخرى في المستقبل القريب.

حيث قال yemenvoice: "لقد حاولت جاهدًا مساعدة شعبي من خلال إيجاد أي طريقة ممكنة". "لقد حاولت تنظيم حملات تبرع عبر الإنترنت، لكن للأسف، جميع منصات التبرع عبر الإنترنت لا تدعم اليمن. لذلك، فكرت في استخدام العملات المشفرة كوسيلة بديلة، وقد كانت بالفعل أسهل بكثير وأكثر فاعلية."

بدأت الحرب الأهلية في اليمن في عام ٢٠١٤، تلاها استجابة لتحالف بقيادة السعودية لطلب المساعدة من الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي. تخضع البلاد لحصار جوي وبري وبحري منذ مارس ٢٠١٥، مما أدى إلى احتياج ملايين اليمنيين إلى الضروريات الأساسية.

ووفقًا لديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن ١٦ مليون شخص في اليمن "يسيرون نحو المجاعة" - بما في ذلك ٤٠٠٠٠٠ طفل دون سن الخامسة، وفقًا لتقرير منفصل - مع وصول الإمدادات الغذائية بالفعل إلى مستويات حرجة. يدعي Yemenvoice أنه تمكن من "كسر الحصار" والحصول على أموال إلى البلاد لشراء الطعام باستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ودوجكوين (DOGE) ونانو ( NANO).

"[أنا] تلقيت تبرعات، ثم تم تحويلها من محفظتي إلى محافظ التجار أو شركة الصرافة (لدينا شركة واحدة فقط تقبل بيتكوين)، ثم اشتريت هذه العبوات الغذائية، كما ترون، ووزعتها على كبار السن والأمهات العازبات والأيتام، على الرغم من عدم وجود فرق بين الصغار والكبار، فالجميع يتضورون جوعًا".

وفقًا لسجلات بلوكتشين، تلقت عناوين Yemenvoice ما يقرب من ٦٠٠ دولار في بيتكوين، و ١ دولار في بيتكوين كاش، و ٦٤ دولارًا في نانو، لكن مستخدم ريديت أخبر كوينتيليغراف أنه تلقى ١٢٠٠٠ دولار في شكل عملات مشفرة، تم استخدام ٣٠٠٠ دولار منها بالفعل "لدفع الفواتير الطبية، وشراء الأدوية ودفع الإيجار وشراء الطعام". وقد حاول تداول ٩٠٠٠ دولار أخرى على باينانس لكنه زعم أنه فقد جميع الأموال تقريبًا.

حيث قال مستخدم ريديت: "أعتبر المبلغ الذي خسرته دينًا للناس، وأعتزم سداده حتى لو اضطررت إلى بيع إحدى سياراتي".

على الرغم من أنه لا يمكن التحقق من القصة واستخدام الأموال بشكل مستقل، زعم yemenvoice أنه اختار الأشخاص المحتاجين و "يدفع لهم أينما وجدهم". أعرب العديد من مستخدمي ريديت عن دعمهم للمشروع لكنهم تساءلوا عن كيفية استخدام شخص ما للعملات المشفرة بشكل فعال في منطقة مثل اليمن.

"إذا قمت بإرسال مبلغ من بيتكوين، فإنهم يعطونني ما يعادله مقابل الدولار، ولكن بالعملة المحلية، وهكذا أشتري هذه البضائع وأوزعها". قريبًا سترى أصحاب المتاجر في اليمن يتداولون بعملة بيتكوين ولا يقومون بتحويلها إلى الدولار أو حتى إلى العملة المحلية. خاصةً مع تدهور الاوضاع المعيشية هنا وانهيار الريال اليمني".

بينما يبدو أن جهود مسخدم ريديت تستخدم العملات المشفرة كقوة من أجل الخير، إلا أن آخرين في بلدان مختلفة قد تجاوزوا العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة من خلال الاعتماد على التبرعات بالعملات المشفرة. ففي فنزويلا، ذهبت السلطات إلى حد الموافقة الضمنية على استخدام العملات المشفرة على ما يبدو كإجراء للتهرب من العقوبات المختلفة المفروضة على البلاد.