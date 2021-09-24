العملات الرقمية البديلة المجهزة بجسر عبر السلاسل ترتفع على الرغم من حظر العملات المشفرة في الصين

تام شمس - الجمعة 24 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - توقف الزخم الصعودي الذي كان ينمو عبر النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة على مدار الأيام القليلة الماضية بشكل صارخ يوم ٢٤ سبتمبر حيث إن الأخبار التي تفيد بأن الصين قد حظرت معاملات العملات المشفرة قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وأدت إلى انخفاض مفاجئ في سعر بيتكوين (BTC) من ٤٥٠٠٠ دولار إلى ٤٢٠٠٠ دولار.

بعد رد الفعل الأولي السريع وفترة وجيزة من الوقت للسوق لاستيعاب الأخبار، قفز المتداولون مرة أخرى لشراء الانخفاضات على العديد من العملات الرقمية، مما ساعد في التعافي من بعض الخسائر التي شهدناها في وقت سابق من اليوم.

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن ثلاثة من أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هم رين (REN) وسيلر نتورك (CELR) وسيفيك (CVC).

رين تجلب داي وبيتكوين إلى أربيتروم

رين هو بروتوكول بلوكتشين يركز على تسهيل التشغيل البيني ونقل السيولة بين شبكات بلوكتشين المختلفة من خلال سلسلة من العقد المظلمة التي تساعد على حماية خصوصية المستخدم.

ووفقًا لبيانات كوينتيليغراف ماركتس برو، كانت ظروف السوق لـ REN مواتية لبعض الوقت.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر REN. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، كانت درجة فورتكس™ لـ REN في المنطقة الخضراء لغالبية الأسبوع الماضي وبلغت أعلى مستوى عند ٨١ يوم ٢١ سبتمبر، أي قبل ساعتين تقريبًا من ارتفاع السعر بنسبة ٥٨٪ خلال الأيام الثلاثة التالية.

جاء الزخم الإيجابي لـ REN حيث أطلق البروتوكول أشكالًا مغلفة من بيتكوين و داي على حل أربيتروم بالطبقة الثانية من إيثريوم.

سيلير نتورك تطلق سي بريدج ٢.٠

سيلير نتورك هو حل آخر لتوسيع نطاق الطبقة الثانية من إيثريوم والذي اكتسب زخمًا في الأسابيع الأخيرة بفضل قدرته على خفض تكاليف المعاملات من خلال استخدام معالجة المعاملات خارج السلسلة، مما يساعد على زيادة قابلية التوسع وإنتاجية المعاملات لشبكته.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ CELR يوم ٢٠ سبتمبر، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر CELR. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، ارتفعت درجة فورتكس™ لـ CELR إلى المنطقة الخضراء يوم ١٨ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٤ يوم ٢٠ سبتمبر، أي حوالي ٢٦ ساعة قبل أن يبدأ سعره في الارتفاع بنسبة ٩٩٪ خلال الأيام الثلاثة التالية.

جاءت الزيادة في السعر والطلب على CELR بعد إطلاق جسر التوكن عبر السلاسل سي بريدج ٢.٠ الذي يسهل نقل الأصول بين بروتوكولات بلوكتشين المتعددة، بما في ذلك إيثريوم وباينانس سمارت تشين وأربيتروم.

سيفيك تتعاوت مع سولرايز فاينانس

سيفيك هو بروتوكول يركز على توفير حل لإدارة الهوية قائم على بلوكتشين وقادر على تلبية متطلبات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) من المنظمين مع حماية بيانات وخصوصية المستخدمين على الشبكة.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ CVC يوم ٢١ سبتمبر، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر CVC. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت درجة فورتكس™ لـ CVC في الارتفاع يوم ٢١ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٤ حوالي ٤٨ ساعة قبل أن يرتفع سعرها بنسبة ٤٥٪ خلال اليومين التاليين.

تأتي الزيادة في الزخم لسيفيك بعد الإعلان يوم ٢٣ سبتمبر عن شراكة البروتوكول مع سولرايز فاينانس للمساعدة في إطلاق أول بورصة لامركزية مرخصة (DEX) على سولانا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٨٧٩ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٢,١٪.

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