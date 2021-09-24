المنظمون الصينيون يوحدون قواهم لقمع العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 24 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - أصبحت الحكومة الصينية أكثر جدية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة حيث تقوم سلطات الدولة بحشد القوات لمكافحة عمليات العملات المشفرة في البلاد.

حيث أعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) رسميًا يوم ٢٤ سبتمبر عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لمكافحة تبني العملات المشفرة في الصين، بما في ذلك تعزيز التنسيق الأقوى بين الإدارات في القضاء على نشاط العملات المشفرة.

أنشأت ١٠ سلطات بالدولة الصينية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين ووزارة الأمن العام، "آلية تنسيق" لمنع اللاعبين الماليين من المشاركة في أي معاملات عملات مشفرة. ووفقًا للإعلان، أكملت السلطات والمؤسسات المعنية تحسينات كبيرة على منصات مراقبة العملات المشفرة لتحديد معاملات العملات المشفرة غير القانونية بكفاءة.

وقد شدد بنك الشعب الصيني (PBoC) على أن عددًا كبيرًا من الوكالات الحكومية ستقوم الآن بقمع العملات المشفرة عن كثب وفقًا للقوانين الصينية:

"تعمل إدارات الإدارة المالية، وأمن الفضاء الإلكتروني وإدارات المعلومات، وإدارات الاتصالات، وإدارات الأمن العام، وإدارات مراقبة السوق معًا بشكل وثيق لقطع قنوات الدفع، والتخلص من مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ذات الصلة وفقًا للقانون."

أعرب وين شينشيانغ، مدير قسم الدفع والتسوية في بنك الصين الشعبي، عن مخاوفه بشأن تزايد شعبية العملات المشفرة والعملات المستقرة، داعيًا إلى مزيد من الإجراءات للنظام المالي التقليدي للتنافس مع الصناعة.

تؤكد التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية على موقف الصين المناهض للعملات المشفرة حيث قامت السلطات المحلية بالفعل بإغلاق العديد من مزارع التعدين وتعليق تداول العملات الرقمية هذا العام. كان المنظمون الصينيون قد فرضوا قيودًا مشفرة مماثلة من قبل، وحظروا بورصات العملات المشفرة من تقديم الخدمات في الصين في عام ٢٠١٧. بعد فترة وجيزة من فرض الصين حظر بورصات العملات المشفرة، وصلت عملة بيتكوين إلى ٢٠٠٠٠ دولار لأول مرة في ديسمبر ٢٠١٧.