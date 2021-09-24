إثارة شكوك قديمة وتراجعٌ جديد في سعر بيتكوين - "حظر" للعملات المشفرة في الصين منذ أسابيع يؤدي إلى انخفاض سعر بيتكوين عند ٤٢ ألف دولار

تام شمس - الجمعة 24 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - خسرت بيتكوين (BTC) فجأة ٢٠٠٠ دولار في ساعة واحدة يوم ٢٤ سبتمبر حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بما يبدو أنه أخبار قديمة بشأن حظر تنظيمي صيني.

BTC/USD 1-hour candle chart (Bitstamp). Source: TradingView

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

بيتكوين مقابل الصين: لا تصدق "الإشاعات"

تتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث انخفض فجأة من ٤٥٠٠٠ دولار إلى ما يقرب من ٤٢٠٠٠ دولار.

جاءت هذه الخطوة السريعة كمذكرة من البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني (PBoC)، بدأ في الانتشار عبر الإنترنت، لتجريم جميع أنشطة العملات المشفرة تقريبًا باستثناء الحيازة.

وحسبما أشار المعلقون، أصدر بنك الشعب الصيني (PBoC) في الأصل التوجيهات المحدثة يوم ١٥ سبتمبر ولكن تم نشرها على الإنترنت اليوم.

ومع ذلك، فإن ما أصبح الآن مصدرًا كلاسيكيًا لضغط أسعار بيتكوين - فإن "إثارة المخاوف" حول الحظر الصيني - كانت سريعة في التأثير على معنويات السوق.

علق مساهم كوينتيليغراف مثير للإعجاب، مايكل فان دي بوب: "إن الأسواق دائمًا ما تتفاعل بشدة مع الخوف وعدم اليقين والشك. مذهل".

ظهرت ردود فعل مماثلة نتيجة للفشل الوشيك المزعوم لعملاق العقارات الصيني إيفرغراند، وقد كان هذا موضوعًا متخصصًا لفترة طويلة قبل أن يُطلق اهتمام وسائل الإعلام السائدة تأثيرات غير مباشرة عبر أسواق العملات المشفرة والأسواق التقليدية.

العملات البديلة تعاني مع هبوط إيثريوم إلى أقل من ٣٠٠٠ دولار

في الوقت نفسه، انضمت العملات البديلة إلى بيتكوين في التخلص من القيمة بعد عودة السرد الصيني.

انخفضت إيثريوم (ETH) بأكثر من ٧٪ في وقت كتابة هذه المقالة، بعد أن فقدت خط الدعم البالغ ٣٠٠٠ دولار مرة أخرى.

مخطط شمعة زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ساعة واحدة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

تم تداول العملات المشفرة العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية بنسبة تصل إلى ٩٪ أقل على الأطر الزمنية للساعة.