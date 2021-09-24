كبير محامي كراكن: هيئة الأوراق المالية والبورصات "منفتحة للنقاش" عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 24 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - وسط فترة مشحونة لبعض شركات العملات المشفرة رفيعة المستوى في الولايات المتحدة والمنظمين الماليين، يدعو ماركو سانتوري، كبير المسؤولين القانونيين في بورصة كراكن، إلى جرعة من البراغماتية للمضي قدمًا.

ففي حديثه في برنامج كويك تيك ستوك من بلومبرغ يوم الخميس، قال سانتوري للمشاهدين، "إنك تعيش في عالم خيالي إذا كنت لا تعتقد أن هذه الصناعة ستواجه تشريعات أثقل أشبه أكثر بوول ستريت من الحكومات في الولايات المتحدة وخارجها."

تأتي تعليقات سانتوري في أعقاب تهديدات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقتٍ سابق من هذا الشهر لمقاضاة بورصة العملات المشفرة "كوين بيز" بسبب برنامج العائد على العملات المشفرة الذي تعتبره الهيئة أوراقًا مالية. دفعت هذه الخطوة الرئيس التنفيذي للبورصة، براين أرمسترونغ، إلى تبني موقف قتالي ومقاوم على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن البورصة أعلنت منذ ذلك الحين أنها ستلغي البرنامج المعني، تماشيًا مع رغبات هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتعليقًا مباشرًا على التطورات، قال سانتوري: "لقد تابعت بالتأكيد تغريدات بريان، وسأقول، أنت لست صادقًا مع نفسك بشأن مجتمع العملات المشفرة إذا كان القليل منكم لا يفكر أنه يقول ما يفكر فيه الكثير من الناس". ومع ذلك، سرعان ما تحول عن الموضوع، وبذل قصارى جهده للتعبير عن الأجندة الأكثر واقعية التي يسعى وراءها في كراكن: