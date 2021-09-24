أركا لابز تتعاون مع سيكيوريتايز بشأن المنتجات المالية المرخصة والمنظمة

تام شمس - الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:55 صباحاً - دخلت أركا لابز، وهي ذراع الابتكار لشركة استثمار الأصول الرقمية أركا، في شراكة مع شركة تكنولوجيا بلوكتشين سيكيوريتايز لإطلاق منتجات مالية مرمزة ومنظمة.

ووفقًا لإعلان يوم ٢٣ سبتمبر، وقّعت سيكيوريتايز على تقديم عقد ذكي ومنصة إصدار للشركة، بدءًا من صندوق أركا الرمزي المسمى "أركا U.S.Treasury Fund" والذي تم إطلاقه في يوليو ٢٠٢٠.

تصفه أركا بأنه أول صندوق خزينة مسجل بموجب قانون شركة الاستثمار لعام ١٩٤٠ لإصدار الأسهم كأصول رقمية عبر بلوكتشين. يلبي الصندوق نفس المتطلبات التنظيمية مثل الصندوق المشترك، ولكنه يختلف من خلال تقديم التعرض عبر توكن الأوراق المالية للأصول الرقمية المستندة إلى إيثريوم والتي تسمى "ArCoin".

تنص شركة أركا على أن الصندوق عادةً "يستثمر ما لا يقل عن ٨٠٪ من الأصول في سندات الخزانة الأمريكية".

تولى سيكيوريتايز دور وكيل تحويل الأموال من توكن سوفت، وسيتم تكليفه بإدارة تفويضات الامتثال التنظيمي مثل التحقق من المستثمر، ومعرفة العميل وسياسات مكافحة غسيل الأموال، جنبًا إلى جنب مع العملاء الداخليين وإصدار أسهم الصندوق عبر ArCoin. سندات هي وكيل تحويل مسجل مع أكثر من ٢٠٠ عميل وحوالي نصف مليار دولار في الأوراق المالية المنظمة الصادرة في السنوات الثلاث الماضية.

وقد شهد التحول حرق الأرصدة القائمة الحالية للصندوق وإعادة إصدارها تلقائيًا بموجب عقد سكيوريتيز الذكي الجديد لكل مساهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك منتجات مالية رمزية معروضة بشكل مشترك سيتم الإعلان عنها في وقتٍ لاحق.