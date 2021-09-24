المضاربون على صعود بيتكوين يحاولون رفع السعر إلى ٤٥ ألف دولار بعد أن أطلق تويتر لأول مرة خدمة نصائح العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 24 سبتمبر 2021 12:51 صباحاً - التفاؤل الصعودي آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء سوق العملات المشفرة يوم ٢٣ سبتمبر حيث استمرت الأسعار في التعافي من تقلبات هذا الأسبوع والتي كانت نتيجة الضغط التنظيمي على قطاع العملات المشفرة، واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي والسياسة النقدية، إلى جانب المخاوف من أن ينتشر وضع إيفرغراند للتأثير على الأسواق المالية العالمية.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد التداول في نطاق يتراوح بين ٤٣٠٠٠ دولار و٤٤٣٠٠ دولار خلال ساعات التداول المبكرة يوم ٢٣ سبتمبر، ارتفع سعر بيتكوين (BTC) فوق ٤٤٨٠٠ دولار في وقتٍ مبكر من بعد الظهر ويهدف الآن إلى قلب مستوى المقاومة عند ٤٥٠٠٠ دولار إلى دعم.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يتماشى توقيت الارتفاع في سعر بيتكوين بشكل وثيق مع إعلان تويتر أن المستخدمين سيكونون قادرين الآن على إرشاد المستخدمين الآخرين حول العملات المشفرة مثل بيتكوين بفضل التكامل مع سترايك، وهو تطبيق دفع مبني على شبكة البرق المسرّعة يتيح معاملات بيتكوين منخفضة التكلفة.

جاء هذا التطور في الوقت الذي كان فيه الزخم عبر النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة في ارتفاع بالفعل مع عودة أعلى عملة عملات رقمية أخرى (ETH) إلى ما فوق ٣١٠٠ دولار. تُظهر البيانات أيضًا أن رصيد إيثريوم المحتفظ به في الاحتياطيات في بورصات العملات المشفرة الرئيسية قد وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

انتعاش العملات البديلة بالكامل

يعمل سوق العملات البديلة بكامل طاقته حيث تشتد المنافسة في مجال الطبقة الأولى مع تحقيق مشاريع مثل تيرا (LUNA) وأفالانش (AVAX) وكوزموس (ATOM) لمكاسب من حيث السعر وجذب مستخدمين جدد بفضل التكلفة منخفضة المعاملات وأوقات المعالجة الأسرع.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

سيلير (CELR) هو الرابح الأكبر على مدار الأربع وعشرين ساعة بعد أن شهد ارتفاعًا في سعره بنسبة ٥٢٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,١٤ دولار، بينما حقق سيلو (CELO) مكسبًا بنسبة ٢٤٪ ويتم تداول عند ٧,٨٠ دولارات.

تشمل العروض البارزة الأخرى ربحًا بنسبة ٢٣٪ لكوتي، ومكاسب بنسبة ٢١٪ لتيزوس (XTZ) وارتفاع بنسبة ٢٠٪ من أوريجن تريل (TRAC).

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١.٩٩٩ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٢٪.

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