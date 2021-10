نتفليكس ستصدر فيلمًا وثائقيًا عن حياة وموت الرئيس التنفيذي لشركة كوادريغا سي إكس الغامض

تام شمس - الخميس 23 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - ستقوم منصة البث المباشر عبر الإنترنت وشركة الإنتاج "نتفليكس" بإنتاج فيلم حول مؤسس بورصة كوادريغا سي إكس للعملات المشفرة المتوفى "جيرالد كوتن".

ففي تغريدة يوم الخميس من نتفليكس، أعلنت المنصة أن الفيلم الوثائقي Trust No One: The Hunt for the Crypto King سيُعرض لأول مرة في عام ٢٠٢٢. وستركز القصة، التي تتبع "مجموعة من المستثمرين تحولوا إلى عملاء استخبارات"، على الأحداث المتعلقة بوفاة كوتن، الذي قيل إنه توفي أثناء قيامه بعمل تطوعي في دار للأيتام في الهند، تاركًا مستخدمي كوادريغا سي إكس مع فقدان ما يقرب من ١٩٠ مليون دولار من العملات المشفرة.

لا يوجد الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بالإخراج أو الاتجاه الذي يتخذه الفيلم الوثائقي، لكن الإعلان التشويقي يلمح إلى الجراحة التجميلية وتجنب السلطات على متن يخت. أصبحت نتفليكس معروفة في جميع أنحاء العالم لإنتاجها لأفلام وثائقية تقدم روايات مزعجة لشخصيات مثيرة للجدل بما في ذلك مايكل جاكسون والمغني آر كيلي.

توفي كوتن في ديسمبر ٢٠١٨، بسبب مضاعفات مرض كرون، حسبما ورد. وفي ذلك الوقت، كان هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى الملايين من العملات المشفرة لأكثر من ١٠٠٠٠٠ مستخدم لديهم محافظ على منصة كوادريغا سي إكس. وقد دفع هذا الكثيرين في مجال العملات المشفرة للاشتباه في البداية في أن كوتن قد زيف وفاته وهرب بالأموال، ولكن لم يكن هناك أي دليل يشير إلى ذلك. كشف تحقيق لاحق أن معالج المدفوعات كريبتو كابيتال الذي يتخذ من بنما مقرًا له قد يكون قد سيطر على العديد من الصناديق.

بعد وفاة كوتن، بدأ وصي كوادريغا سي إكس "إرنست آند يونغ" في بيع أصول أخرى من ملكية المؤسس، حيث جمع ما يقرب من ٣٠ مليون دولار اعتبارًا من نوفمبر. ومع ذلك، قالت الشركة إنها تلقت ١٧٠٥٣ مطالبة من مستخدمي كوادريغا سي إكس بلغ مجموعها أكثر من ١٧٠ مليون دولار.