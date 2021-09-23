بلوكديمون تؤمّن مكانة يونيكورن من خلال جمع ١٥٥ مليون دولار

تام شمس - الخميس 23 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - قامت شركة بلوكديمون، وهي مطورة البنية التحتية لبلوكتشين، بتأمين وضعها باعتبارها يونيكورن للعملات المشفرة بعد إبرامها لجمع تبرعات بقيمة ١٥٥ مليون دولار من السلسلة B، مما وضع الشركة على المسار الصحيح لتوسيع نطاق عملها التشغيلي بطريقة كبيرة.

مع إغلاق السلسلة B الآن، تضخم تقييم بلوكديمون إلى ١,٢٥٥ مليار دولار، حسبما أعلنت الشركة هذا الأسبوع. حتى الآن، جمعت الشركة ما يقل قليلًا عن ١٩٠ مليون دولار، مع أحدث جولة تمويل بقيادة سوفت بنك فيجن فند ٢. ومن بين المستثمرين الإضافيين غولدمان ساكس وكراكن فنتشرز ومورغان كريك ديجيتال وكوين فند وماتريكس كابيتال مانجمنت وسافير فنتشرز.

حيث قال كونستانتين ريختر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلوكديمون، إن ضخ رأس المال سيُستخدم لتوسيع البنية التحتية للتمويل اللامركزي وسد الفجوة بين الأصول الرقمية والخدمات المصرفية التقليدية. وأشارت الشركة إلى أنها، خلال الـ ٩٠ يومًا الماضية، ضاعفت عدد العقد المُدارة بأكثر من الضعف إلى ١٨٠٠٠.

توفر بلوكديمون خدمات البنية التحتية لبلوكتشين للعديد من الشبكات، بما في ذلك إيثريوم وسولانا وكاردانو وبولكادوت.

شهد مزودو البنية التحتية لبلوكتشين تقييماتهم تتضخم بفضل الاهتمام المتزايد السائد والمؤسسي بالأصول الرقمية. حسبما أفاد كوينتيليغراف، اختتمت شركة بلوكستريم، مزود البنية التحتية لبيتكوين (BTC) ومقرها كندا، جولة استثمار بقيمة ٢١٠ مليون دولار في أغسطس، مما رفع إجمالي قيمتها إلى ٣,٢ مليارات دولار. تابعت الشركة هذا الإعلان من خلال الشراكة مع بنك استثماري أسترالي كبير حول منشأة تعدين جديدة خالية من الكربون.