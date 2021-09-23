بيتفينكس تُطلق أول جسر طبقة ثانية من التمويل المركزي إلى التمويل اللامركزي

تام شمس - الخميس 23 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة بيتفينكس اليوم عن خدمة لأول مرة في السوق لربط منصتها المركزية بمنصة التداول اللامركزية من الطبقة الثانية وشركة ديفرسيفاي الفرعية.

وسيوفر الجسر للمستخدمين الوصول إلى التجارب غير المرخصة والتي تركز على الخصوصية لأنظمة التمويل اللامركزي (DeFi)، إلى جانب الميزات عالية السيولة التي يمكن الوصول إليها لمؤسسات التمويل المركزي (CeFi). وقد أشار بيان صادر عن الشركة إلى أن المعاملات ستكون في البداية حصرية لتيثر (USDT) - وهي عملة مستقرة تابعة للبورصة - ولكنها قد تفتح في النهاية على العديد من توكنات ERC-٢٠ في المستقبل.

ديفرسيفاي المستندة إلى إيثريوم هي عبارة عن منصة تداول مبنية على تقنية ستارك وير القابلة للتطوير. قبل شهرين، أطلقوا أول جسر من الطبقة الثانية بين إيثريوم وبوليغون نتورك المصمم للابتعاد عن رسوم الغاز الباهظة التي يتم التعامل معها عادةً على السلسلة.

شهدت منصات الطبقة الثانية مثل أربيتروم وأوبتيميزم ارتفاعًا كبيرًا طوال عام ٢٠٢١، مما ساهم في زيادة اعتماد بروتوكولات التمويل اللامركزية.

حيث قال ويل هاربورن، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ديفيرسيفاي:

"الطبقة الثانية هي مستقبل بلوكتشين. وسواء كانت شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين أو شركة فرعية مثل ديفرسيفاي لإيثريوم، فإن العملات المشفرة والتمويل اللامركزي أصبحت أخيرًا على وشك أن تصبح متاحة للجميع."

كما شارك رئيس التكنولوجيا في بيتفينكس، باولو أردوينو أيضًا توقعاته بشأن التبني المحتمل بعد الإطلاق: