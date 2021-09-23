أكسي إنفينيتي (AXS) تكسب أكثر من ٤٥٪، ولكن المخاوف من "تقاطع الموت" لا تزال قائمة

تام شمس - الخميس 23 سبتمبر 2021 07:39 مساءً - انتعشت العملة المشفرة الأصلية لشركة أكسي إنفينيتي، أكسي إنفينيتي شاردز (AXS)، صعودًا يوم ٢٣ سبتمبر حيث تحول تركيز السوق إلى إدراجها على منصتين رئيسيتين لتداول العملات الرقمية، وهما بيتفينكس وبيتستامب.

ارتفع سعر صرف زوج أكسي إنفينيتي مقابل الدولار بنسبة ١٥,٥٢٪ إلى ٦٩,٨٦ دولارًا أمريكيًا، ملغيًا جميع الخسائر التي تكبدها في بداية الأسبوع. جاء الارتفاع خلال اليوم كجزء من التصحيح الصعودي الشامل الذي بدأ يوم ٢١ سبتمبر عندما كانت AXS تتداول مقابل ٤٨,٠٥ دولارًا.

الأصول المشفرة تنتعش

في ٢٠ سبتمبر، كانت الأسواق في حالة تأهب بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي تلوح في الأفق في سوق العقارات الصينية المحيطة بإيفرغراند، المثقلة بالديون ولكنها أكبر شركة لبناء المنازل. وخوفًا من سيناريو فقاعة إسكان شبيهة بعام ٢٠٠٨، قام المستثمرون بتحويل رؤوس أموالهم بحذر إلى خارج سوق الأسهم والسعي إلى ملاذ آمن بالدولار الأمريكي.

انتهى سوق العملات المشفرة بعكس تحركات أسواق الأسهم العالمية، حيث انتهى الأمر بوجود أعلى الأصول الرقمية بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) بالقرب من أدنى مستوياتها خلال عدة أسابيع. نتيجة لذلك، تراجعت التوكنات الأخرى أيضًا جنبًا إلى جنب، حيث انخفض سعر AXS من ٦٣,٩٩ دولارًا يوم ٢٠ سبتمبر إلى ٤٨,٠٥ دولارًا يوم ٢١ سبتمبر - وهو انخفاض في الأسعار بنسبة ٢٤,٥٥٪.

ومع ذلك، مع دخول يومي ٢٢ و٢٣ سبتمبر، تم استرداد جميع أصول العملات المشفرة تقريبًا بشكل متزامن. لذلك، يبدو أن AXS قد اتبعت الاتجاه فقط. ومع ذلك، فإن أساسياتها القوية على ما يبدو، وخاصة إضافة أزواج التداول على بيتفينكس وبيتستامب، جعلت السعر يعمل بشكل أفضل من معظم التوكنات المنافسة.

على سبيل المثال، ارتد زوج بيتكوين مقابل الدولار بأكثر من ٣٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ارتفع زوج أكسي إنفينيتي مقابل الدولار أكثر من ٨,٥٪ في نفس الإطار الزمني.

الإعداد الفني

ساعدت الجولة الأخيرة من شراء AXS في تجنب تهديدات الموت المتقاطعة المحتملة - في الوقت الحالي.

وبالتحديد، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي لزوج أكسي إنفينيتي مقابل الدولار على مدى ٢٠ يومًا (EMA) يخاطر بالانزلاق إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٥٠ يومًا. يرى المحللون عادةً أن المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل يغلق دون المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل كمؤشر "بيع"، ويطلق عليه اسم "تقاطع الموت".

على سبيل المثال، يوضح المخطط البياني أدناه أن التقاطع الهبوطي السابق على مدى ٢٠ يومًا و٥٠ يومًا تبعه انخفاض في الأسعار بنسبة ٥٠٪.

مخطط السعر اليومي لزوج أكسي إنفينيتي مقتبل الدولار مع إعداد تقاطع الموت. المصدر: تريدينغ فيو

موازنة إعداد تقاطع الموت هو مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) الخاص بزوج أكسي إنفينيتي مقابل الدولار، وهو مؤشر زخم السعر الذي ارتد مؤخرًا عن مستوى ذروة البيع تقريبًا، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع الزوج في الأيام المقبلة.

يتلقى القياس الصعودي دعمًا إضافيًا من مستوى الدعم النفسي بالقرب من ٥١,٩٠ دولارًا. استخدم المتداولون مؤخرًا أرضية السعر المذكورة كنقطة دخول إلى النقطة A، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج أكسي إنفينيتي مقابل الدولار يعرض تاريخ ٥١,٩٠ دولارًا كمستوى دعم ومقاومة. المصدر: تريدينغ فيو

نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي الانزلاق إلى ما دون ٥١,٩٠ دولارًا إلى إعداد تقاطع الموت، مع ظهور هدف الدعم التالي للمضاربين على الانخفاض عند ٣٦,٤٧ دولارًا، وفقًا لإعداد تصحيح فيبوناتشي. من ناحية أخرى، فإن الثبات فوق أرضية السعر المذكورة قد يجعل المضاربين على الارتفاع يختبرون ٧٦,٥٩ دولارًا و٨٨,٩٨ دولارًا كأهدافهم الصعودية التالية.

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