جيروم باول: مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مترددًا بشأن الدولار الرقمي

تام شمس - الخميس 23 سبتمبر 2021 07:39 مساءً - لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة يقيّم احتمالات إدخال عملة رقمية للبلاد، لكنه يقول إنه لم يتخذ قرارًا بشأن هذه المسألة بعد.

ففي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، صرح باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يدرس مزايا إنشاء دولار رقمي ولديه خطط لإصدار بحث حول هذا الموضوع.

وقد صرح باول أثناء طرح الأسئلة في المؤتمر الصحفي قائلًا: "نحن نعمل بشكل استباقي لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، وإذا كنا سنصدرها، فبأي شكل"، مضيفًا:

"نعتقد أنه من واجبنا القيام بالعمل على كل من السياسة العامة والتكنولوجيا لتشكيل أساس لاتخاذ قرار مستنير. الاختبار النهائي الذي سنطبقه عند تقييم العملة الرقمية للبنك المركزي والابتكارات الرقمية الأخرى هو أن هناك فوائد واضحة وملموسة تفوق أي تكلفة ومخاطر".

على الرغم من إطلاق العديد من البنوك المركزية للعملات الرقمية للعملات الرقمية الخاصة بها، أعلن باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن في عجلة من أمره للانضمام إلى هذا الاتجاه.

ووفقًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا ينصب التركيز على السرعة ولكن على تصحيح الأمور مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تكن وراء المنحنى في ابتكار العملة الرقمية للبنك المركزي.

تصدرت عملات البنوك المركزية الرقمية في مقدمة السرد المناهض للعملات المشفرة التي يتبناها المنظمون المصرفيون العالميون وصانعو السياسات الحكومية.

فحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، فقد ألدى بنك إتش إس بي سي مؤخرًا دعمه للعملات الرقمية للبنوك المركزية مقابل العملات المشفرة والعملات المستقرة.