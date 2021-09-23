المنظمون الإماراتيون يوافقون على تداول العملات المشفرة في المنطقة الحرة بدبي

تام شمس - الخميس 23 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - توصل المنظمون الماليون في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترتيب للسماح رسميًا بتداول العملات المشفرة ودعمها في منطقة اقتصادية حرة في دبي.

حيث أعلنت هيئة مركز دبي التجاري العالمي (DWTCA) يوم ٢٢ سبتمبر أنها وقّعت اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA) لدعم تنظيم وتداول أصول العملات المشفرة داخل المنطقة الحرة التابعة للهيئة.

تؤسس المبادرة الجديدة إطار عمل يمكّن هيئة مركز دبي التجاري العالمي من إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. كجزء من الاتفاقية، ستشرف هيئة الأوراق المالية والسلع أيضًا على الأنشطة الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة مثل عمليات الإصدار والإدراج والتداول والترخيص.

ووفقًا للإعلان، وقع الاتفاقية مريم السويدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهلال سعيد المري، مدير عام هيئة مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وقال السويدي إن المشروع الجديد يتماشى مع التزام هيئة مركز دبي التجاري العالمي بتوسيع خدماتها كمنطقة حرة ودعم التقنيات الجديدة مثل التوكنات غير القابلة للإتلاف. وأضاف: "مع استمرار دبي في سعيها نحو الابتكار والاقتصاد الرقمي، تتطلع الهيئة إلى دعم الأعمال التي تدعمها تقنيات بلوكتشين والتشفير".

سبق للسلطات الدخول في اتفاقية مماثلة لتحفيز تطوير صناعة العملات المشفرة في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي في مايو.

تعزز الاتفاقية الجديدة التزام الإمارات المتزايد بأن تصبح مركزًا عالميًا صديقًا للعملات المشفرة.

وفي أبريل، أعلن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري أن العملات المشفرة وترميز الأصول سيكونان مفتاحًا لخطط الدولة لمضاعفة اقتصادها خلال ١٠ سنوات. أدرجت بورصة ناسداك دبي في وقتٍ لاحق صندوق بيتكوين (BTC) العام من قبل مدير صندوق استثمار الأصول الرقمية الكندي ثري آي كيو في يونيو.