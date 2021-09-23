كوين بيز تبحث عن مدير تنفيذي جديد للمناقشة مع صانعي السياسات

تام شمس - الخميس 23 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - تبحث كوين بيز عن موظف جديد لإدارة علاقة البورصة المتوترة مع صانعي السياسات.

وتهدف بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها إلى تضخيم صفوف فريقها القانوني والامتثال. تبحث الشركة عن أكثر من ٣٥٠ موظفًا جديدًا، مع ٢٤ فرصة عمل داخل الفريق القانوني والامتثال.

وبشكل أكثر تحديدًا، تبحث كوين بيز عن مدير جديد للإشراف على الاتصالات مع صانعي السياسة في الولايات المتحدة. جنبًا إلى جنب مع شبكة قوية في واشنطن العاصمة، تتوقع كوين بيز أن يتمتع مدير اتصالات السياسة الأمريكية الجديد، الذي سيقود علاقاتها الإعلامية ووجودها الاستراتيجي في المناقشات السياسية الحاسمة، "بحكم سياسي ممتاز".

قد يكون التواصل الأفضل مع صانعي السياسة مطلبًا عاجلًا لكوين بيز، والتي يقال إنها تتعارض مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن برنامج الإقراض المعلب. غرد الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات هددت بمقاضاة البورصة على كوين بيز ليند.

ومن المقرر أن تقدم عوائد سنوية بنسبة ٤٪ على ودائع العملة المستقرة يو إس دي كوين (USDC)، وبحسب ما ورد اعتبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن برنامج الإقراض أوراق مالية. بعد أسبوعين، أعلنت الشركة التخلي عن برنامج العائد.

ثم اشتكى أرمسترونغ من أن شركات العملات المشفرة الأخرى في السوق تقدم حاليًا خدمات إقراض مماثلة، قائلًا: