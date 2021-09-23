أسواق العملات المشفرة ترتفع بعد أن التزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالطباعة وإيفرغراند تخطط لسداد ديونها

تام شمس - الخميس 23 سبتمبر 2021 02:47 صباحاً - يُظهر النظام البيئي للعملات المشفرة علامات الانتعاش يوم ٢٢ سبتمبر بعد فترة تصحيحية استمرت ٤٨ ساعة والتي شهدت بيع عملات بيتكوين والعملات الرقمية عند أدنى مستوياتها المتأرجحة. ومن الواضح أن مستثمري الأسهم والعملات المشفرة كانوا قلقين بشأن الإفلاس المحتمل لشركة العقارات الصينية إيفرغراند ويخشى الكثيرون من أن التخلف المحتمل عن السداد قد يؤدي إلى انخفاض عالمي في الأسواق المالية.

تم وضع هذه المخاوف مؤقتًا بعد أن تمكنت الشركة العقارية من التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات وتجنب تقنيًا التخلف عن الوفاء بالتزاماتها، وقد ساعد ذلك على إحداث انتعاش في سوق العملات المشفرة الذي رفع بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى يومي عند ٤٤٠٠٠ دولار.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ الوصول إلى أدنى مستوى عند ٣٩٥٧٢ دولارًا في ساعات المساء يوم ٢١ سبتمبر، انتعش سعر بيتكوين بنسبة ١١,٣٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٤٤٠٢١ دولارًا وتم تداول الأصل بالقرب من ٤٣٤٠٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

جاء ارتفاع سعر بيتكوين في منتصف النهار بعد تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الذي أوضح أن البنك المركزي يخطط لمواصلة مستواه الحالي من مشتريات السندات الشهرية في المستقبل المنظور. كما أشار باول أيضًا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يأتي في أقرب وقت ممكن بحلول عام ٢٠٢٢.

سوق العملات المشفرة يقاوم الرياح التنظيمية المعاكسة

بغض النظر عن التطورات المتعلقة بإيفرغراند، فإن التعليقات الأخيرة من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غاري غينسلر كانت تلقي بثقلها على الأسواق لأن المنظم أعاد التأكيد على خططه لتوجيه هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لاتخاذ إجراءات صارمة ضد سوق العملات المشفرة والعملات المستقرة متزايد النمو.

وقد تلاشت ظروف السوق الهابطة التي أعقبت هذه التعليقات يوم الأربعاء حيث بدأ التعافي على مستوى السوق في الظهور بعد التعليقات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى فترة ما بعد الظهر، وكان يقودها انتعاش بيتكوين إلى مستوى الدعم البالغ ٤٤٠٠٠ دولار وارتفاع إيثريوم (ETH) إلى ٣٠٠٠ دولار.

ينعكس الدليل على التأثير الأوسع الذي أحدثته إيفرغراند والمخاوف التنظيمية على السوق في مؤشر الخوف والجشع، والذي يسجل مرة أخرى خوفًا شديدًا بعد أن كان محايدًا في الأسبوع السابق وفي منطقة الجشع المتطرفة في شهر أغسطس.

مؤشر الخوف والجشع. المصدر: ألترنيتيف

الانطلاقات الخضراء تملأ سوق العملات البديلة

ساعد تحول يوم الأربعاء في السوق على تعزيز سعر معظم العملات المشفرة البالغ عددها ٢٠٠ عملة، باستثناء العملات المستقرة التي كانت باللون الأحمر حيث يتطلع المتداولون إلى الابتعاد عن الهامش وفتح صفقات جديدة.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يعد إنزايم (MLN)، وهو بروتوكول تمويل لامركزي قائم على إيثريوم، هو الرابح الأكبر في وقت كتابة هذه المقالة، حيث تم تداوله بسعر ١٦٠,٣٠ دولارًا أمريكيًا بعد زيادة ٣٢٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. كما كسبت كوتي ٢١٪ وتم تداولها عند ٠,٣٨٥ دولار.

تشمل العروض البارزة الأخرى زيادة بنسبة ٢٢٪ في آرويف (AR) وزيادة بنسبة ٢١٪ في سعر بريبتشوال بروتوكول (PERP).

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١.٩٤٧ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٢.١٪.

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