روبنهود تؤكد ميزة محفظة العملات المشفرة على التطبيق بدءًا من أكتوبر

تام شمس - الأربعاء 22 سبتمبر 2021 11:54 مساءً - فتح تطبيق التداول روبنهود قائمة انتظار لاختبار محفظة العملات المشفرة للمستخدمين للاحتفاظ بتوكناتهم.

ووفقًا لمدونة يوم الأربعاء، تخطط روبنهود لبدء اختبار ميزة المحفظة الرقمية على تطبيقها والتي تمكن المستخدمين من إرسال واستقبال العملات المشفرة في أكتوبر. قد تشجع هذه الخطوة المزيد من مستخدمي روبنهود على استخدام التطبيق لتداول العملات المشفرة، حيث تسمح لهم حاليًا فقط بشراء العملات المشفرة بالدولار الأمريكي والتداول على المنصة - ولا يمكن للمستخدمين الإيداع أو السحب في العملات المشفرة.

لم تحدد روبنهود التوكنات التي ستدعمها المحفظة الرقمية، ولكن التطبيق يوفر حاليًا تداولًا بدون عمولة لبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين إس في (BSV) ودوجكوين (DOGE) وإيثريوم كلاسيك (ETC). قالت الشركة إنها تخطط لأن تتمتع المحافظ بميزات أمنية، بما في ذلك التحقق من الهوية والمصادقة متعددة العوامل والتحقق من البريد الإلكتروني والهاتف "للحفاظ على العملات في مأمن من الاختراق والتهديدات الأخرى".

شهد تطبيق التداول ارتفاعًا في شعبيته في وقتٍ سابق من هذا العام، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قيام المستثمرين الأفراد من ريديت بشراء دوجكوين في محاولة لزيادة السعر. منذ ذلك الوقت، أتاحت روبنهود المزيد من الخيارات لمتداولي العملات المشفرة، بما في ذلك ميزة الاستثمار المتكرر التي تتيح للمستخدمين شراء أصول العملات المشفرة متعددة على أساس يومي أو أسبوعي أو كل أسبوعين أو شهريًا.

أطلقت روبنهود تداول العملات المشفرة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مع نمو حجم التداول بشكل كبير في العام الماضي. أنتجت الشركة ٥ ملايين دولار في خدمات تداول العملات المشفرة طوال عام ٢٠٢٠، ولكن ٢٣٣ مليون دولار في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ - يمثل هذا ٤١٪ من إيراداتها الفصلية البالغة ٥٦٥ مليون دولار.