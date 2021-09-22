إشعارٌ من المحكمة يقول إن التعويض الإضافي متاح لضحايا كريبتسي

تام شمس - الأربعاء 22 سبتمبر 2021 11:54 مساءً - في الأسبوع الماضي، تلقى بعض المستخدمين السابقين لبورصة كريبتسي المتداولة حاليًا إشعارًا يبلغهم بتحول جديد في عملية التسوية الجماعية الجارية. وبتفويضٍ من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لفلوريدا، تنص الوثيقة على أن أولئك الذين تعرضوا للاحتيال في انهيار عام ٢٠١٦ لمنصة التمويل الرقمي قد يحق لهم الحصول على أموال من استرداد إضافي.

كانت كريبتسي عبارة عن بورصة عملات مشفرة تعرضت للإفلاس في يناير ٢٠١٦ بعد شهور من المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمين في سحب الأموال من المنصة. وقد وجدت المحكمة لاحقًا أن مؤسس شركة كريبتسي "بول فيرنون" قد سرق ملايين الدولارات من الأصول الرقمية للعملاء قبل أن يفر إلى الصين. في وقتٍ لاحق من ذلك العام، بدأت مجموعة من مستخدمي البورصة دعوى جماعية ضد الشركة ومؤسسها، بينما ذهب ما تبقى من كريبتسي إلى الحراسة القضائية.

بدأ الحارس القضائي الذي عينته المحكمة في تصفية الأصول المختلفة المرتبطة بالشركة المنحلة، حيث جمع حوالي ١,٥ مليون دولار بحلول يونيو ٢٠١٧ لتوزيعها على الضحايا.

ثم رفع المستلم وممثل الفصل دعوى قضائية إضافية ضد كوين بيز، والتي زعموا أنها ساعدت وحرضت على سلوك فيرنون من خلال السماح له بتحويل الأموال المسروقة إلى دولارات أمريكية. انتهى ما يقرب من ثلاث سنوات من التقاضي في تسوية دعوى جماعية حيث وافقت كوين بيز في يناير ٢٠٢٠ على دفع ما يقرب من مليون دولار لأصحاب حسابات كريبتسي المحتالين.

يتعلق آخر إشعار بجولة أخرى من استرداد الأموال المسروقة. أدت الإجراءات القانونية ضد شيوشيا ليو، صديقة بول فيرنون، إلى حصول ممثلي الضحايا على مبلغ إضافي قدره ٨٧٥,٠٠٠ دولار نيابة عن الدعوى الجماعية.

سيتم توزيع الأموال بشكل متناسب بين أولئك الذين قدموا مطالبات صحيحة في التسويتين السابقتين، أو الذين قدموا مطالبة صالحة في تسوية ليو بحلول ١٢ يناير ٢٠٢٢. وومن المتوقع أن تبدأ المدفوعات في ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ أو قبله وفقا للإشعار.