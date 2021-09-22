أوهايو تستضيف منشأة بيت ماينينغ الجديدة لتعدين بيتكوين بقدرة ٨٥ ميغاوات

تام شمس - الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - تخطط شركة تعدين بيتكوين (BTC) بيت ماينينغ لاستثمار ١٢,١٤ مليون دولار لتطوير مركز تعدين عملات مشفرة بقدرة ٨٥ ميغاوات في أوهايو.

وبصفتها الشركة التي تمتلك أعمال مجمعات التعدين بالكامل التي تعمل تحت BTC.com، أقامت بيت ماينينغ اتفاقية مشروع مشترك مع فايكينغ داتا سنترز لإنشاء منشأة تعدين بيتكوين.

وكجزء من اتفاقية الأعمال المشتركة، ستدفع بيت ماينينغ ١٠,٨٤ ملايين دولار نقدًا إلى فايكينغ داتا مع تسوية المبلغ المتبقي نقدًا أو في أسهم الشركة.

بعد استثمارها في فايكينغ داتا واتفاقية الأعمال المشتركة اللاحقة، ستمتلك بيت ماينينغ ٥١٪ من منشأة تعدين أوهايو بيتكوين.

من المقرر أن يتم تطوير منشأة تعدين بيتكوين بقدرة ٨٥ ميغاوات على ثلاث مراحل وسيطلق عليها اسم "موقع تعدين أوهايو".

ستشهد المرحلة الأولى من تطوير المنشأة قدرتها على الوصول إلى ١١ ميغاوات بحلول ١٥ أكتوبر ٢٠٢١، بينما ستبلغ طاقات المرحلتين الثانية والثالثة ٣٩ ميغاوات و٣٥ ميغاوات على التوالي.

الجدول الزمني للمرحلتين الثانية والثالثة، وفقًا للإعلان هو ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ و١٥ فبراير ٢٠٢٢.

كما ذكر إعلان الأربعاء أيضًا أن بيت ماينينغ قد أمنت بالفعل ١٠١٦ آلة تعدين بيتكوين مع خطط لتوسيع المخزون.

يعد موقع أوهايو للتعدين أيضًا جزءًا من توسع أعمال بيت ماينينغ، حيث تعمل الشركة أيضًا في كازاخستان، كما ذكر كوينتيليغراف سابقًا.