صعوبة تعدين بيتكوين ترتفع بنسبة ٣١٪ منذ يوليو

تام شمس - الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - مع استمرار معدل هاش شبكة بيتكوين في التعافي وسط تراكم المزيد من السعة لدى القائمين بالتعدين العالميين، تزداد صعوبة تعدين العملة المشفرة.

ففي يوم الثلاثاء، نشرت شبكة بيتكوين تعديلًا آخر لصعوبة التعدين، حيث ارتفعت بنسبة ٣,٢٪ لتصل إلى معدل صعوبة يقارب ١٩ تريليون، وفقًا لبيانات من مستكشف بلوكتشين BTC.com.

يمثل التعديل الأخير الزيادة الخامسة على التوالي في صعوبة تعدين بيتكوين (BTC) منذ منتصف يوليو، مع زيادة معدل الصعوبة بأكثر من ٣١٪ من حوالي ١٣,٧ تريليون، وهو أدنى مستوى صعوبة منذ يونيو ٢٠٢٠.

تأتي التعديلات الإيجابية الجديدة في أعقاب مجموعة من أربع حالات انخفاض متتالية للصعوبة بدأت بانخفاض يقارب ١٦٪ في أواخر مايو وسط مخاوف بيئية واجتماعية ومتعلقة بحوكمة الشركات حول بيتكوين بالإضافة إلى حملة الصين على تعدين العملات المشفرة.

وعلى الرغم من رؤية خمسة تعديلات إيجابية على التوالي، فإن معدل صعوبة تعدين بيتكوين الحالي لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من ٢٥ تريليون، والذي تم تسجيله في مايو ٢٠٢١.

آخر ١٠ تعديلات لصعوبة التعدين في بيتكوين. المصدر: بيتكوين.كوم

تعد صعوبة تعدين بيتكوين مقياسًا مصممًا ليعكس مدى صعوبة تعدين كتلة بيتكوين، حيث يتطلب مستوى صعوبة أعلى مزيدًا من قوة الحوسبة للتحقق من المعاملات وتعدين العملات الجديدة. يحدث تعديل الصعوبة كل ٢٠١٦ كتلة، أو كل أسبوعين تقريبًا، حيث تمت برمجة بيتكوين للضبط الذاتي من أجل الحفاظ على وقت الكتلة المستهدف البالغ ١٠ دقائق.