مسجلون لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات يسعون للحصول على موافقة صندوق متداول بالبورصة معتمد ماديًا من بيتكوين والتمويل اللامركزي

تام شمس - الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - قدمت شركات العملات المشفرة من الولايات المتحدة بيانين للتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، للحصول على إذن لبيع الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) فيما يتعلق ببيتكوين (BTC) والتمويل اللامركزي (DeFi).

وقد انضمت شركة إنفيسكو الاستثمارية التي تتخذ من أتلانتا مقرًا لها إلى صناديق غالاكسي ديجيتال في نيويورك لتقديم طلب إنفيسكو غالاكسي لصندوق بيتكوين متداول بالبورصة وتسجيله، وهو صندوق مع مفاتيح خاصة محمية ماديًا. كذلك قدمت أمبيليفاي إي تي إفس ومقرها إلينوي التسجيل الثاني لإضافة صناديق متداولة في البورصة مفتوحة متمركزة في التمويل اللامركزي إلى أمبيليفاي إي تي إف تراست.

وفي حالة الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، سيتم تسجيل صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة "إنفيسكو غالاكسي" كعرض للأوراق المالية مع القدرة على الإدراج في البورصات الوطنية التقليدية في الولايات المتحدة. ووفقًا للطلب المقدم، سيستخدم الصندوق "حواجز مادية قوية للدخول والمراقبة الإلكترونية والدوريات المتنقلة باستمرار" لحماية مفاتيح بيتكوين الخاصة.

من ناحية أخرى، ستسمح موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على تقديم نموذج N-١A الخاص بشركة أمبليفاي إي تي إفس للشركة بإصدار عدد غير محدود من الأسهم الجديدة للمستثمرين الأمريكيين. ومع ذلك، فهذه هي المرة الثانية التي تتقدم فيها غالاكسي بطلب تسجيل صندوق بيتكوين متداول بالبورصة منذ ١٢ أبريل، ومن المقرر الموافقة عليه في أكتوبر.