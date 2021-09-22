GSER ٢٠٢١: ١٠٪ من الشركات الناشئة في مراحلها الأولى تعمل على بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - نظرًا لأن تمويل رأس المال الاستثماري يعطي الأولوية للتكنولوجيا الناشئة على ما يبدو، فإن صناعة بلوكتشين تشهد تدفقًا كبيرًا لرأس المال من داعمي الشركات.

ووفقًا لتقرير غلوبال ستارتاب إيكوسيستم ٢٠٢١ الذي نُشر يوم الأربعاء، تمثل الشركات القائمة على بلوكتشين ١٠٪ من الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

ويمثل هذا الرقم جزءًا من اتجاه أكثر أهمية شهد تحول التكنولوجيا الناشئة إلى قطاع فرعي سريع النمو من حيث تمويل المرحلة المبكرة.

يقسم التقرير الشركات الناشئة إلى قطاعات فرعية متنامية وناضجة ومنخفضة. وليس من المستغرب أن تكون تقنية بلوكتشين في المجموعة الأولى، حيث يبلغ متوسط ​​معدل النمو ١٠٧٪، إلى جانب التكنولوجيا الزراعية (agtech) والأغذية الجديدة والتصنيع المتقدم والروبوتات والذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة والتكنولوجيا المالية.

ووفقًا للتقرير، تعد بلوكتشين ثاني أسرع القطاعات الفرعية نموًا من حيث التمويل في المراحل المبكرة، حيث حققت نموًا بنسبة ١٢١٪ خلال السنوات الخمس الماضية. كما نمت عمليات الخروج بين الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة من بلوكتشين بنسبة ٥٢٪ خلال نفس الفترة.

لا يزال وادي السيليكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل بلوكتشين، مع وجود مستثمرين مثل أندريسن هورويتز بانتظام بين مجموعة الداعمين للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا السجلات الموزعة اللامركزية.

ونظرًا لأن بلوكتشين من بين الوجهة الرئيسية للتمويل في المراحل المبكرة من رأس المال الاستثماري، فربما يكون من غير المفاجئ رؤية وادي السيليكون في أعلى تصنيفات إنشاء قيمة النظام البيئي وفقًا للتقرير.

استخدم تقرير غلوبال ستارتاب إيكوسيستم بيانات استقصائية من أكثر من ١٠٠٠٠ مدير تنفيذي لشركات ناشئة على مستوى العالم، كما توضح صفحته المنهجية.