كيف تواجه تقلبات أسعار العملات الرقمية؟

تعتبر عملة البيتكـوين أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وهي مؤشر لسوق التشفير بشكل عام، وذلك بسبب ميل أغلب العـملات الرقمية الأخرى إلى اتباع اتجاهاتها، وعلى الرغم من تخطي العملة الرقمية المعيارية مؤخرًا عتبة 50000 دولار، فقد كان ارتفاعًا طبيعيًا جدًا بالنسبة لسوق العملات الرقمية والتي شهدت أيضًا انخفاضًا في القيمة بنسبة تزيد عن 50% في الأشهر الماضية، وهذالا يعني أن المستثمرين يجب أن يأخذوا التقلبات في أي من الاتجاهين على محمل الجد، كما يوصي خبراء الاستثمار بعدم إجراء أي تغييرات استثمارية كبيرة بناءً على هذه التقلبات العادية.

لا تزال مساحة العـملات الرقمية جديدة جدًا، لذلك فإن كل شيء بدءًا من الابتكار وحتى التنظيم يمكن أن يكون له تأثير كبير على المستثمرين، فيما يلي سنوضح كيف يمكنك الاستثمار بذكاء بغض النظر عن الأخبار أو تقلبات أسعار البيتكـوين.

التعامل مع التقلبات

إن تقلبات العـملات الرقمية ليس بالأمر الجديد، فالتقلب سمة رئيسية في هذا السوق، ويجب أن تكون هادئًا إذا قررت الاستثمار فيه،يمكن أن يُعزى التقلب إلى أنه سوق غير ناضجة، حيث أن أي شيء من الممكن أن يؤثر في سعره سواء أكانتتغريدةمن مشاهير إلي اللوائح الفيدرالية الجديدة، فعلي سبيل المثال: عندما تحدث "إيلون ماسك" بإيجابية عن عملة البيتكـوين ارتفع سعرها عاليًا.

يعد عدم القدرة على التنبؤ هذا جزءًا من السبب الذي يجعل خبراء الاستثمار يحذرون من استثمار مبالغ ضخمة من محفظتك في أصل محفوف بالمخاطر مثل التشفير،ويوصي الكثيرون بالحفاظ على أصولك من العـملات الرقمية بنسبة أقل من 5% من إجمالي محفظتك.

بالنسبة للمبتدئين قد تبدو التقلبات اليومية مخيفة، ولكن إذا كنت قد استثمرت باستراتيجية الشراء والاحتفاظ، فلا ينتابك الخوف والقلق بشأن الانخفاضات التي تحدث في هذا السوق المتقلب، واترك استثماراتك تنضج بالوقت، في حال سيطرة عواطفك على قرارات استثماراتك فإنك سوف تبيع في الوقت الخطأ.

إن النصيحة التقليدية التي ينصح بها الخبراء للمستثمرين على المدى الطويل أن يترك استثماراته ولا يلتفت إلى عثرات السوق.

من أهم الأمور التي يمكن لأي مستثمر القيام به سواء كان يستثمر في العـملات الرقمية أو الأسهم ليس فقط أن يكون لديه خطة ولكن أيضًا أن يكون لديه خطة يمكنه الالتزام بها، فبينما قد يكون الشراء عند الانخفاض أمرًا جذابًا خاصة مع أحد الأصول التي تعجبك، فقد لا يكون دائمًا أفضل فكرة في الوقت الحالي.

ما هي المخاطر المرتبطة بالبيتكـوين؟

أكبر مصدر قلق لكثير من الأشخاص عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في البيتكـوين أو أي نشاط رقمي آخر هو مخاطر القرصنة والاحتيال، فوفقًا لبيانات لجنة التجارة الفيدرالية أسفرت تلك الجرائم عن خسارة متوسطة قدرها 1900 دولار لكل تقرير بين أكتوبر 2020 ومارس 2021.

في كثير من الأحيان، تتضمن جرائم التشفير المبلغ عنها المحتالين الذين يطلبون الدفع بالعملة الرقمية أو إرسال عروض غير مرغوب فيها لمساعدتك في جني الأموال أو زيادة مقتنياتك، وفقًا للجنة التجارةالفيدرالية، تقول الوكالة "إحدى العلامات المؤكدة على عملية احتيال هي أي شخص يقول إنه يتعين عليك الدفع عن طريق العملة المشفرة"، لذلك يجب عليك أيضًا تجنب أي عروض غير مرغوب فيها تتعلق بالعملات الرقمية.

كيف تحافظ على أمان العملة الرقمية الخاصة بك؟

يمكن للقراصنة الوصول إلى محافظ العـملات الرقمية للأفراد أو اختراق عمليات تبادل العملات المشفرة بالكامل لسرقة ممتلكاتهم، هذا هو السبب في أنه من الضروري تخزين التشفير الخاص بك في مكان آمن، وممارسة عادات الأمان الرقمي الجيدة.

للحصول على أفضل حماية ضد الاحتيال عبر الإنترنت، يوصي العديد من الخبراء بالتخزين البارد لمحفظتك الاستثمارية من خلال جهاز غير متصل بالإنترنت، على غرار محرك أقراص USB، ولكن حتى التخزين البارد ينطوي على مخاطر مثل احتمال فقدان الوصول إلى استثمارك تمامًا إذا نسيت كلمة مرورك.