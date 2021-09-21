النقاد يقولون إن انهيار الأسعار الدنيا وبيع الحجم يشير إلى أن "سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف قد مات"

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - سيطرت التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) على العملات المشفرة وعناوين وسائل الإعلام الرئيسية طوال عام ٢٠٢١ حيث تم أخيرًا مكافأة المستثمرين الذين احتفظوا بكريبتو بانكس وغيرها من المشاريع التي تم سكها قبل ٢٠١٨ على صبرهم. وفي الوقت نفسه، شهدت المشاريع الأحدث مثل بورد إيب ياخت كلوب آرت بلوكس كيوريتد بيع بعض قطعها النادرة بملايين الدولارات.

وعلى الرغم من المبيعات التي تقدر بملايين الدولارات لاختيار التوكنات غير القابلة للإتلاف الفريدة من نوعها وحجم المبيعات القياسي في الأسواق مثل أوبن سي، تظهر البيانات أن غالبية التوكنات غير القابلة للإتلاف ذات الأسعار المنخفضة والمشروعات الأقل شهرة في السوق لا تجمع القيمة وهذا يعني أن القطاع غير سائل إلى حدٍ ما. باستخدام بيانات من أوبن سي، وجد تقرير حديث من بلومبرغ أن ٧٣,١٪ من أصول التوكنات غير القابلة للإتلاف لديها معاملة واحدة فقط خلال الـ ٩٠ يومًا الماضية

عدد المعاملات للأصول على أوبن سي. المصدر: بلومبرغ

تعتبر البيانات مقلقة، بالنظر إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء التوكنات غير القابلة للإتلاف في المتوسط ​​يدفعون أعلى بكثير من ١٠٠ دولار لصك توكن غير قابل للإتلاف جديد وتغطية الغاز اللازم لنقل الأصل.

في تعليقات لبلومبرغ، قال غوثير زوبينغر، مدير العمليات في نانفنجيبل، "ربما ٩٠٪ من المجموعات المسكوكة اليوم عديمة الفائدة تمامًا ولا معنى لها."

وفيما يتعلق بالاستثمار "الناجح" في التوكنات غير القابلة للإتلاف، قال زوبينغر:

"إن تسعة وتسعين في المائة تتعلق بالوجود في الدائرة الصحيحة، والحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. في مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف، تعيش مع هذا الإحباط المستمر لأنك فقدت فرصة لكسب مليار دولار".

"سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف قد مات"

يمكن العثور على مزيد من الأدلة على أن قطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف قد هدأ بشكل كبير من أعلى مستوياته في أغسطس في عدد المبيعات التي يتم تداولها في الأسواق.

عدد مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف. المصدر: نانفنجيبل

وفقًا لبيانات من نانفنجيبل، انخفض عدد المبيعات اليومية في جميع أسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف من ١٣٨١٠٩ في ٣٠ أغسطس إلى ٤٢٣٧٢ في ٢١ سبتمبر.

ويتم رؤية نمط مخطط مماثل عبر مقاييس سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف المتعددة بما في ذلك القيمة بالدولار للمبيعات المكتملة ومحافظ السوق النشطة ومبيعات السوق الأولية ومبيعات السوق الثانوية والمشترين الفريدين والبائعين الفريدين.

جذبت تطورات السوق هذه انتباه مضيف البودكاست ومستخدم تويتر دينيس بورتر، الذي يعتقد أن أحدث البيانات الصادرة من مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف تشير إلى أن "سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف قد مات."

وبالنسبة للنشاط الذي لا يزال يحدث في السوق، "شكلت ٣٪ الأكثر تداولًا من المجموعات ٩٧٪ من إجمالي حجم الدولار"، وفقًا لبلومبرغ، مما يشير إلى أن سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف تتصرف كثيرًا مثل سوق العملات البديلة الأوسع حيث يوجد نسبة صغيرة من التوكنات تحصل على غالبية حجم التداول.

وبشكل عام، تشير هذه التطورات إلى أن أحدث دورة صعودية لقطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف قد تقترب من نهايتها وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تشهد السيولة في سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف زيادة ذات مغزى، خاصة مع الانكماش الأخير في السوق الأوسع.

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