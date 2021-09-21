سوميليير تتعاون مع ميستن لابز لإطلاق عقود كوزموس الذكية

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - أعلن سوميليير، وهو بروتوكول معالجة مشتركة لإيثريوم فيرتشوال ماشين، أو EVM، عن شراكة بحث وتطوير مع ميستن لابز لزيادة سرعات معاملات السيولة وإطلاق تطبيقات العقود الذكية على كوزموس بلوكتشين يوم الثلاثاء.

تأسس سوميليير في عام ٢٠٢٠ من قبل زكي مانيان، وهو مطور أساسي على بروتوكول كوزموس، وهو بروتوكول اختبار شبكة مصمم لتقديم معاملات مالية مؤتمتة على مستوى المؤسسات مثل أوامر الحد، والأوامر المجمعة وإعادة موازنة المحفظة إلى التمويل اللامركزي، أو DeFi، والمتداولين و مزودي السيولة، أو LPs.

ستعمل بلوكتشين، التي تجمع بين طبقة إجماع تندرمنت، ومجموعة تطوير البرمجيات كوزموس ستارغيت، وجسر إيثريوم ثنائي الاتجاه، مع ميستن لتنفيذ برمجة العقود الذكية موف لتوفير النظام البيئي الكامل لمطوري كوزموس، بالإضافة إلى تلك الموجودة على جسر إيثريوم غرافيتي، بقدرات عقود ذكية.

ميستن لابز هي عبارة عن منصة بنية أساسية للويب ٣.٠ تأسست هذا العام من قبل فريق من مهندسي برامج التشفير المسؤولين عن بنية بلوكتشين لمنصة المدفوعات المشفرة "دايم" من فيسبوك ومحفظة الهاتف المحمول الخاصة بها "نوفي".

ستدعم تجربة ميستن في هذا المجال توسيع نطاق سوميليير بلوكتشين إلى ١٠٠٠٠٠ معاملة في الثانية، أو TPS.

وقد علق الشريك المؤسس لسوميليير "زكي منيان" على الأثر الإيجابي للشراكة قائلًا: