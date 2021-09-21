العقود الذكية تأتي إلى بيتكوين من خلال إنترنت كمبيوتر التابع لديفينيتي

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:55 مساءً -

تعمل شبكة بلوكتشين إنترنت كمبيوتر من مؤسسة ديفينيتي على توفير إمكانات العقد الذكي لشبكة بيتكوين (BTC)، مما قد يفتح الباب أمام حالات استخدام جديدة للعملة المشفرة الرائدة.

وقد أعلنت مؤسسة ديفينيتي يوم الثلاثاء أن كمبيوتر الإنترنت سوف يستخدم ما يسمى بتشفير مفتاح السلسلة للتكامل مع بيتكوين، مما يمهد الطريق لعقود ذكية مع عناوين بيتكوين الأصلية التي يتم استضافتها مباشرة على إنترنت كمبيوتر.

حيث أوضح دومينيك ويليامز، المؤسس وكبير العلماء في مؤسسة ديفينيتي، أن "عقود إنترنت كمبيوتر الذكية ستحصل على إمكانية الوصول إلى سيولة بيتكوين، وستكتسب بيتكوين وظائف عقد ذكية جديدة قوية، دون الحاجة إلى خدمات تجسير موثوقة أو غير آمنة ومرهقة".

ستتميز العقود الذكية على كمبيوتر الإنترنت بعناوين بيتكوين المرتبطة، مما يتيح لهم الوصول المباشر إلى المعاملات على بيتكوين بلوكتشين. تستغرق المعاملة النهائية على إنترنت كمبيوتر ثانيتين، مقارنة بـ ٤٠ دقيقة على بيتكوين. وللتغلب على هذا، يمكن استخدام ما يسمى بـ "بنوك بيتكوين" مباشرة على إنترنت كمبيوتر، مما يتيح معاملات سريعة لمدة ثانيتين.

في وقتٍ سابق من هذا العام، أطلقت مؤسسة ديفينيتي برنامجًا للنظام الإيكولوجي للمطورين بقيمة ٢٢٣ مليون دولار لدعم المزيد من العقود الذكية وتطوير بلوكتشين. وقد تلقى المشروع، الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٤، دعمًا ماليًا من بعض أكبر شركات الاستثمار في العملات الرقمية، بما في ذلك أندريسن هورويتز وبوليتشين كابيتال.